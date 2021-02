Kdo so tekmovalci nove sezone Mali šef Slovenije?

V nedeljo, 7. marca, ob 17.50 na POP TV prihaja tretja sezona priljubljene otroške kuharske oddaje Mali šef Slovenije. Po izjemnem odzivu otrok po Sloveniji, ki so se množično prijavili k sodelovanju, smo imeli težko nalogo izbrati osem najboljših parov, ki so pokazali odlično kuharsko znanje.

icon-expand Na POP TV prihaja tretja sezona oddaje Mali šef Slovenije. FOTO: POP TV

Letošnja žirantska ekipa ostaja enaka, a je v primerjavi s preteklimi leti bogatejša za dve Michelinovi zvezdici, ki krasita restavraciji žirantov Uroša Štefelina inJorga Zupana. Trio dopolnjuje Mojca Trnovec, ki se veseli nove sezone: "Med obema žirantoma sem kot sirček v toplem sendviču. Ko se dva petelinčka, vsak s svojo mišelinko strokovno poglabljata v tehniko in detajle pripravljenih otroških jedi, mi kot zaščitniški mami ne preostane drugega, da včasih s kakšnim aforizmom ali litanijami vrednot posežem vmes. Za nobeno sezono ne morem reči, da so bili otroci boljši ali slabši, ampak enostavno so enkratni, posebni vsak po svoje. Vsi so zmagovalci že na štartu in jih z zelo težkim srcem pošlješ domov, saj so otroci mehki, nežni, ampak so me vsakič znova presenetili, da so tako hrabri in se hitro poberejo. To jim zavidam. Tega nam odraslih manjka. Da zberejo pogum in se prijavijo, je šele začetek njihovega malega šefa, saj z vstopom v oddajo pridejo tudi nova znanja in napori. Dejansko postanejo ne samo mali šefi, ampak na neki način že mali podjetniki. Kakšne vizije in želje imajo izdelane že v svojih glavah, je nekaj, kar težko verjameš, da je to otrok v 5. ali 6. razredu." Da bo vse teklo kot namazano in ker je tak po navadi tudi njegov jezik, bo otroke tudi letos bodril in jim brisal solze sreče največji prijatelj otrok – Sašo Stare! Kdo so otroci, ki se bodo pomerili med seboj, in od kod prihajajo? Kateri šoli bodo priborili najvišje donacije Mercatorja?

icon-expand Jan Janežič in Kristian Tomasović FOTO: POP TV

OŠ VALENTINA VODNIKA, LJUBLJANA

Jan Janežič & Kristian Tomasović Jan in Kristian obiskujeta sedmi razred in sta najboljša prijatelja. Skupaj tudi zelo zavzeto trenirata nogomet. Kristian obožuje kitajsko hrano, Jan pa mamino lazanjo. Jan se najraje posladka s palačinkami, Kristian pa s suflejem. Jan najraje posluša pesmi, ki jih prepeva Challe Salle, Kristian pa je velik oboževalec Draka. Janova najljubša pesem je Paris, Kristianova pa Dubai. Prava mala svetovljana!

icon-expand Gabriel Feguš in Emanuel Feguš FOTO: POP TV

OŠ VIDEM, PODRUŽNICA LESKOVEC

Gabriel & Emanuel Feguš Gabriel in Emanuel sta brata, Gabriel je star 12 let in je eno leto starejši od Emanuela. Oba rada spremljata oddaje o kuhanju, še posebej MasterChef Slovenija. Gabrielov vzornik je Luka Jezeršek, Emanuelov pa Bine Volčič. Skupaj čez teden največkrat kuhata za svojo družino. Obožujeta meso, branje knjig pa malo manj. V prostem času rada smučata in kolesarita, rada imata glasbo. Eden igra kitaro, drugi pa harmoniko. Skupaj tvorita res krasen duet tudi v kuhinji!

icon-expand Živa Rebolj in Zarja Eržen FOTO: POP TV

OŠ MATIJE VALJAVCA, PODRUŽNICA JEZERSKO

Živa Rebolj & Zarja Eržen Zarja obiskuje 4. razred, Živa pa že petega. Druži ju predvsem ljubezen do gimnastike, ki ju obe trenirata, pa seveda ljubezen do kuhanja. Obe najraje skuhata rižoto. Živa najraje je špagete, ne mara pa brokolija. Zarja obožuje mango in pečenega piščanca, ne mara pa bučk in pehtrana.

Pri Zarji vsako soboto jedo palačinke, Živina družina pa po skrivnem družinskem receptu pripravlja štrudelj. Obe imata za domačo žival hrčka, Živa pa še zajca.

icon-expand Janez Zibelnik in Žan Kern FOTO: POP TV

OŠ MATIJE VALJAVCA, PREDDVOR

Janez Zibelnik & Žan Kern Za Janeza in Žana bi lahko rekli, da imata prijateljstvo v krvi. Najboljša prijatelja sta bila že njuna očeta in prav tako njuna stara očeta. Skupaj kuhata, se družita čez vikende in skupaj dopustujeta. Oba imata svojega kužka, rada kuhata, igrata nogomet in popravljata traktorje.

Žan pravi, da bo kmet, ko bo velik. Janez si želi postati pravi kuhar in imeti svojo gostilno.

icon-expand Agata Čepelnik in Neja Frelih Oblak FOTO: POP TV

OŠ IVANA GROHARJA, ŠKOFJA LOKA

Neja Frelih Oblak & Agata Čepelnik Neja in Agata obiskujeta peti razred. Radi kuhata skupaj, a se tudi velikokrat spreta. In ravno tolikokrat tudi pobotata. Kot pravi Neja: "Nama kaj drugega tudi ne preostane!"

Obe sta nad kuhanjem navdušili njuni mamici, ki sta tudi odlični kuharici. Agata najraje pripravlja mafine, Neja pa zelenjavno pito pa starem družinskem receptu. Obožujeta domače živali, radi pa imata tudi poletje, ker se takrat lahko kopata v morju, jezeru ali reki.

icon-expand Živa Esih in Inja Slatinšek FOTO: POP TV

OŠ MPT, VELENJE

Inja Slatinšek & Živa Esih Inja in Živa sta pravi popotnici. Prepotovali sta že velik del Evrope in komaj čakata, da spet spakirata kovčke. Sta najboljši prijateljici, poznata se še iz vozička, sta tudi sosedi in sošolki. Družijo ju skupni hobiji, obe sta tabornici, obožujeta Harryja Potterja, igrata klavir in veliko kuhata. Med kuhanjem se noro zabavata, sploh kadar sta sami doma.

icon-expand Miha Horvat in Vika Magdič FOTO: POP TV

OŠ TURNIŠČE, TURNIŠČE

Miha Horvat & Vika Magdič Vika obiskuje deveti razred, Miha pa osmega. Skupaj sta se prijavila v oddajo Mali šef Slovenije in od takrat se veliko družita, skupaj kuhata in skupaj pojeta. Ne nujno sočasno. Miha igra na kitaro ter poje v dveh pevskih zborih. Vika pa rada riše, slika in se ukvarja s fotografijo. Sta odličen tandem, večkrat se spreta, se pobotata, Miha si dovoli umetniško svobodo na kuhinjskem pultu, Vika pa potem za njim vse pospravi.

icon-expand Aljaž Juntes in Katarina Krajnc FOTO: POP TV