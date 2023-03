Kmečko kolo v polfinale popeljalo kuharska talenta Patrika in Matica

V prvi oddaji kuharskega šova Mali šef Slovenije so se kuharski mojstri vrnili v kmečko kuhinjo. Ob jubileju žirantke Mojce Trnovec so pripravljali domače jedi in se borili za vstop v nadaljnje kuharske izzive. Pri pripravi jedi pa so imeli možnost pomoči družinskih članov.

Kdo sta prva tekmovalna para?

Prvi par sta dobra prijatelja Gašper in Zala iz OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica.

Drugi par sta Patrik in Matic iz OŠ Belokranjskega odreda Semič.

Kmečko kolo Pot do sestavin ni bila enostavna. S pomočjo kmečkega kolesa sta tekmovalna para izžrebala mesno sestavino in število dodatnih sestavin. Prvo priložnost je dobila Zala in izžrebala piščanca, Gašper pa je zavrtel pet sestavin. Nasprotni kuharski par Matic in Patrik sta dobila svinjino in štiri sestavine. Mali šefi so imeli le eno minuto za izbor sestavin, s katerimi bodo skušali prepričati žirante. Za kuharska para to ni bila težava, saj sta imela dodelani ideji za krožnike še pred vstopom v trgovino. Za kuhanje je bilo na voljo 80 minut.

icon-expand Kuharji so zavihali rokave FOTO: POP TV

Pomoč družinskih članov Gašper je prevzel pripravo mesa, Zala je začela s pripravo repe in mu nato priskočila na pomoč pri zaključevanju jedi. Kot smo vajeni iz prejšnjih sezon, je tudi tokrat Sašo začinil kuhanje. Mojci je pri prvi kmečki pojedini pomagala stara mama, zato so imeli tudi kuharji možnost poklicati na pomoč katerega koli družinskega člana. Patrik se je znašel v zagati pri klobasah, na pomoč mu je priskočil Jorg. Tudi nasprotni par je imel nekaj težav pri pripravi klobase, ki jima je med kuhanjem počila, zato sta se odločila, da s skupnimi močmi pripravita novo. Prvi klic družinskim članom sta opravila Patrik in Matic, ki sta poklicala Petro. V resnici sta želela slišati samo spodbudne besede in nista potrebovala dodatne pomoči. Prav tako sta Gašper in Zala za motivacijo poklicala babico Minko, ki je svetovala pri zgoščanju omake.

icon-expand Med kuhanjem je vladala izredna zbranost kuharjev FOTO: POP TV

Prva krožnika letošnje sezone Prva sta svoje jedi predstavila Zala in Gašper. Pripravila sta pečenico in repo z gobovo omako, piščančje medaljončke s tenstanim krompirjem in piščančjo omako.

icon-expand Glavni krožnik: Zala in Gašper FOTO: POP TV

"Repa sama po sebi je preveč kisla in začinjena," je povedal Gregor, z njima pa sta se strinjala tudi ostala žiranta. Gašper je brez slabe vesti prevzel odgovornost za prekomerno začinjenost. Mojca je pohvalila sočnost piščančjega medaljona, najbolj všeč pa je bil tenstan krompir. Jorg je omenil, da ga je najbolj skrbela rolada, ki pa je preveč začinjena. Belokranjca Patrik in Matic sta pripravila svinjska pečena rebrca, kranjsko klobaso, rolado iz svinjske ribice s špinačnim nadevom, hrenovo omakico, zelje ter muffine iz polente.

icon-expand Glavni krožnik: Patrik in Mati FOTO: POP TV

Gregor je takoj opazil, da manjka omaka svinjskih rebrc. Jorg je pripravil nekaj komentarjev: "Tortica, kakor je videti lepo, je malenkost suha in premalo začinjena." Najbolj so ga skrbela rebra, ki bi morala še pred postrežbo nekoliko počivati. Izredno je pohvalil omake. Mojca je pohvalila rebra, za katere meni, da sta jih vrhunsko pripravila v tako kratkem času. Gregor je bil razočaran nad začinjenostjo zelja. Tekmovalna para sta pričakovala boljše komentarje, a na koncu o zmagovalcu odločajo zvezdice. Ocene: Zala in Gašper: Jorg 3, Mojca 4 in Gregor 3 – skupaj 10 zvezdic. Matic in Patrik: Jorg 3, Mojca 4 in Gregor 4 – skupaj 11 zvezdic. Prijatelja sta postala prva polfinalista pete sezone šova Mali šef Slovenije! Zala in Gašper sta bila vidno razočarana, a imata še eno priložnost. "Drugič se bova bolj organizirala, bolj bova pripravljena in šla bova 100 % na zmago," je povedal Gašper. Oddajte svoj glas in pomagajte razdeliti 30.000 evrov

Ob nakupu izdelkov z oznako Mali šef na računu prejmete kodo za glasovanje. Z njo na malisef.mercator.si glasujete za šolo, ki bi ji radi pomagali do donacije. Šolarji, ki tekmujejo v oddaji Mali šef Slovenije, bodo s prvimi tremi mesti, ki jih določi žirija, svojim šolam prinesli zmagovalne donacije, preostale šole, ki tekmujejo v oddaji, pa so odvisne od vaših glasov. Zato glasujte in pomagajte mednje razdeliti skupaj 30.000 evrov. Še več zanimivosti o naših letošnjih malih velikih kuharjih lahko izveste TUKAJ. Oddaje Mali šef Slovenije si lahko en dan vnaprej pogledate na VOYO. Glasovanje se prične 6. 3. 2023.