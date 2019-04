Med malimi šefi je Harry Potter najbolj priljubljena knjiga

V šovu se pari potegujejo za naziv "Mali šef Slovenije" in denarno podporo s strani Mercatorja, s katero bosta pomagala svoji šoli pri nakupu nečesa, kar res potrebuje. Končna uvrstitev je odvisna tudi od vas! Zato kupujte Moje znamke, prejmite kodo in glasujte

Jan Fijavž in Nik Šloser iz OŠ Pod Goro iz Slovenskih Konjic sta navdušena nad borilnimi veščinami in trenirata taekwondo, obožujeta bencin (Nik vozi motokros, Jan si želi postati avtoprevoznik), z veseljem pa tudi prebirata knjige.

Pia Kump in Žiga Verko iz OŠ Drska pri Novem mestu sta povedala, da oba obožujeta šolo, učenje jima sploh ne predstavlja težav, saj da "veliko znata in se skoraj nič ne učita". "Oba sva dejavna na veliko šolskih tekmovanjih in sva predsednika razredov,"je povedal Žiga. In medtem ko Pia pravi, da rada prebere "vse, kar ji pride pod roko, zelo všeč pa ji je Harry Potter", Žiga pravi, da obožuje knjigo Krokarjeva vrata avtorja Anthonyja Horowitza.

16 osnovnošolcev se bori za laskavi naziv Mali šef Slovenije . Njihova želja je čim boljša končna uvrstitev, od katere je odvisna višina denarne podpore, ki jo podarja prijatelj oddaje Mali šef Slovenije Mercator in jo bodo mali junaki nesebično podarili svoji šoli ter s tem razveselili še številne generacije. Poleg tega, da mlade kuharske mojstre druži veselje do kuhanja, v roke ne primejo radi le kuhalnice, temveč tudi dobro knjigo.

Harry Potter je tudi številka ena na seznamu naj knjig Martina Petra Škrabe in Maše Odar Kristan iz OŠ Cirila Kosmača v Piranu."Od vseh do sedaj prebranih je Harry Potter še vedno številka ena," je povedala Maša.

Brata Žak in Lan Verko iz OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, podružnica Zg. Ložnicam, sta oba navdušena nad dogodivščinami Harryja Potterja.

Jan najraje bere kar enciklopedije, Nik pa zgodovinske in pustolovske knjige. Najbolj pri srcu mu je zbirka Pet prijateljev.

TudiMiha Vidic in Peter Baša iz OŠ Ivana Roba iz Šempetra pri Gorici rada v roke vzameta dobro knjigo. Miho je do sedaj najbolj navdušil Dnevnik nabritega mulca, Petru pa sta pri srcu dve zbirki: Harry Potter in Pet prijateljev.

Sara Knez, ki obiskuje OŠ Škofljica, tudi zelo rada bere in knjižnica je njej najljubši prostor v šoli. Rada prebira izbrane knjige argentinskega psihoterapevta in pisatelja Jorgea Bucayja. Tevžu Žagarju, ki obiskuje isto šolo, je najljubša knjiga Dnevnik nabritega mulca.

TudiZala JerajinEla BobnarzOŠ Vodice. Zala je povedala, da je njena najljubša knjiga Piškotek. "Zdi se mi predvsem precej drugačna od ostalih knjig." Eli so všeč knjige Jaz sem Luna.

Luka Banko in Marcel Kos, ki obiskujeta OŠ Dragomelj, sta edina, ki sta odkrito povedala, da knjige niso na seznamu njunih najljubših stvari. Ne glede na to, da jima je skupno to, da noben od njiju ne mara knjig, bi denar, ki bi ga priborila šoli v obliki denarne podpore, ki jo šolam podarja prijatelj oddaje Mali šef Slovenije Mercator, porabila prav za nakup knjig za šolsko knjižnico.

V šovu tekmujejo pari, ki obiskujejo različne osnovne šole na različnih koncih Slovenije. Potegujejo se za naziv "Mali šef Slovenije"in denarno podporos strani Mercatorja, s katero bodo pomagali svoji šoli pri nakupu nečesa, kar res potrebuje.