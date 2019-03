Ko je zagrizel, mu je odpadla plomba

Ko pogovor nanese na hrano, je takoj jasno, da Sašo prav nič ne komplicira. Kot pravi, ni 'foodie' oziroma pravi gurman. Pozna, kje po Sloveniji so najboljše restavracije s hitro prehrano. "Vsi komiki vemo, da je en najboljših kebabov v Velenju, en najboljših burekov v Ljubljani, en najboljših burgerjev v Celju …" pove Sašo in doda, da je zanj popolna hrana pica. Pica? "To je popoln obrok, ima vse kategorije iz prehrambene piramide! Ima sir in šunko (beljakovine), ima testo (ogljikovi hidrati) in ima celo zelenjavo (pelati in gobe)! POPOLNA!" se nasmeje.

Kot otrok je sovražil brokoli. "Nisem ga maral, nisem ga mogel niti videti … videti je kot malo drevo, že to me je zelo motilo! Ampak danes ga pa obožujem! Brokoli, zraven mesa, zraven česarkoli, je super … brokolijeva kremna juha, mmmm, ali pa brokolijeva in korenčkova čista juha … juhej!" našteva. "Brokoli z malo sira popečen v pečici! Njam!"Vseeno pa mu po požiralniku do želodca vseeno še vedno ne gre rdeča pesa."Ko sem bil otrok, so me, ko sem bil res bolan, 'nafilali' s sokom rdeče pese, mislim, da zato, ker zbija vročino? V glavnem, od takrat naprej ne morem niti zavohati rdeče pese, ne da bi mi postalo slabo!"

Je pa ena izkušnja s hrano, ki se mu je še posebej vtisnila v spomin. Ne, ni mu nič zagorelo na štedilniku in ni primešal nobene čudne sestavine. V spomin so se mu vtisnile kokice, ki jih je jedel v kinodvorani. Glede tega, katere svoje posebne kulinarične izkušnje ne bo nikoli pozabil, tako pravi: "Ko sem glodal kokice v kinu in si zlomil plombo v zobu? To je bilo kar bedno …"

Kako se bodo izkazali mladi kuharji?