Ko želje 'malih šefov' postanejo resničnost: s šovom do uspeha

Otroci ne želijo le računalnikov, tablic in mobilnih telefonov. Zanesljiv dokaz za to so seznami želja otrok iz šova Mali šef Slovenije. Mali kuharji se v šovu borijo za čim boljšo uvrstitev in s tem čim višji znesek denarne podpore, ki jo njihovim šolam podarja Mercator. Želje nadobudnih kuharjev, kaj naj šole s temi sredstvi storijo, so naravnost navdušujoče.

Koncept oddajeMali šef Slovenije je tak, da se pari osnovnošolskih kuharjev s kuharskimi izzivi in pripravo vrhunskih jedi borijo za čim višjo uvrstitev v šovu, z napredovanjem pa se viša tudi denarna nagrada, ki jo njihovi šoli ob koncu šova podari Mercator. Otroci si želijo okolja, kjer lahko razvijajo svoje spretnosti, uporabljajo domišljijo in so karseda kreativni, to pa je razvidno tudi s seznamov želja, kaj naj šola prenovi ali ponudi učencem s sredstvi, ki jih bo prejela. Lani so si otroci želeli od sodobne glasbene učilnice do bazenčka za izvajanje poskusov, posodobitev gospodinjske učilnice, izgradnjo zunanjega igrišča in varno sobe za otroke z vedenjskimi težavami. Na seznamu želja so bili tudi pitniki za vodo in nove pečice. Tudi letos si učenci želijo podobnih izboljšav. Nove garderobne omarice, umetna trava na šolskem igrišču, zunanje igrišče in zunanja učilnica ter obnova telovadnice so le nekatere izmed želja.

Kaj lahko učencem novega nudijo šole zmagovalcev prejšnjih sezon? V prvi sezoni šova Mali šef Slovenije sta zmago slavila brata Lan in Žak Verko. Borila sta se za svojo šolo OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, natančneje podružnično šolo Zgornja Ložnica. Z zmago sta šoli priborila nagrado v višino 10.000 evrov, ki jo je podaril Mercator. Sredstva so na šoli porabili za nakup zunanjih igral in prenovo gospodinjske učilnice v šoli na Zgornji Ložnici. V drugi sezoni sta zmagala Nik Olaj inNika Zorič. Zmaga je tudi njima poleg naziva Mali šef Slovenije prinesla nagrado v višini 10.000 evrov. Z denarjem so v OŠ Preska, ki sta jo zastopala, prenovili gospodinjsko učilnico. Projekt prenove je bil še malce bolj obsežen – njuna nagrada je predstavljala tretjino vložka, preostala sredstva pa je zagotovila Občina Medvode. Ravnatelj šole OŠ Preska, Primož Jurman, se je ob otvoritvi zahvalil Niki in Niku za »vložen trud in izkazane – sedaj tudi dokazano nagrajene – kuharske spretnosti«, njunim staršem in mentorjem. "Naši učenci imajo zdaj boljše razmere za kuhanje, pripravo hrane in pouk gospodinjstva. To je primer, kako lahko učenci konkretno sodelujejo s šolo in lokalno skupnostjo,"je tedaj še dejal. Nik in Nika nista le dala ideje, ampak sta bila vključena tudi v samo prenovo, ob odprtju pa sta novo pridobitev tudi preizkusila.

icon-expand Miha in Peter šoli prikuhala novo jedilnico na prostem FOTO: Aljoša Kravanja

Posebno nadgradnjo so dočakali tudi učenci osnovne pole Ivana Roba v Šempetru pri Novi Gorici. Tam so po zaslugi mladih šefov Mihe in Petra uredili prvo jedilnico na prostem. Postavili so jo potem, ko sta jim mlada kuharska navdušenca v oddaji mali šef Slovenije priborila tretje mesto in šoli prikuhala 5000 evrov nagrade. Prav vsaka šola, katere učenca sta se udeležila šova, je prejela denarno nagrado, s katero so lahko ali izvedli projekt v celoti ali sofinancirali izvedbo in tako omogočili boljše pogoje prav vsem na šoli. Na šolah zmagovalcev so beležili večje zanimanje za gospodinjski pouk in za dejavnosti, povezane s hrano in kuhanjem. In prav je tako. Pripraviti si dober in zdrav obrok je vredno zlata in vsako znanje s tega področja je čudovita naložba za prihodnost. Poleg tega, da sta zmagi tekmovalcev pomembno vplivali na prihodnost vseh, ki obiskujejo isti šoli kot oni, je treba omeniti tudi, da so prav vsi tekmovalci šova tudi odličen zgled za vrstnike. Kako bodo po njihovih stopinjah stopali letošnji tekmovalci šova Mali šef Slovenije, bomo videli prav kmalu!

Začenja se nova sezona! Samo še malo nas loči do začetka nove sezone šova Mali šef. Tudi letos bo otroke v studiu spremljal, spodbujal in tolažil zabavni Sašo Stare, medtem ko bodo njihovo kuharsko znanje ocenjevali vsem že dobro poznani žiranti: Mojca Trnovec, Jorg Zupan in Uroš Štefelin. Usoda tekmovalcev ni le v rokah žirantov Žiranti bodo določili le prve tri najboljše pare. Kdo se bo uvrstil med 4. in 8. mesto, boste odločili vi, dragi gledalci, in sicer z uporabo posebnih kod za glasovanje, ki jih boste prejeli ob nakupu v kateri koli Mercatorjevi trgovini. Vzemite čas in si poglejte, kako ustvarjajo mladi kuharski mojstri, nato pa podprite par, ki vas bo najbolj očaral. Kdo bo postal najboljši mladi kuhar v naši deželi in si priboril naziv Mali šef Slovenije? Kateremu paru bo uspelo svojim sošolcem in še naslednjim generacijam šolarjev svoje šole zagotoviti lepšo prihodnost? Na zamudite prve oddaje, ki bo na POP TV na sporedu v nedeljo, 7. marca! Še več zanimivosti o naših letošnjih malih velikih kuharjih lahko izveste TUKAJ. OddajeMalega šefa Slovenijesi boste lahko en dan vnaprej pogledali na VOYO.