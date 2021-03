Kuharski izzivi v šolskih klopeh 

Spremljajte oddajo Mali šef Slovenije na POP TV in glasujte! Ob nakupu izdelkov z oznako Mali šef na računu prejmete kodo za glasovanje. Z njo na malisef.mercator.si glasujete za šolo , ki bi ji radi pomagali do donacije. Šolarji, ki tekmujejo v oddaji Mali šef Slovenije, bodo s prvimi tremi mesti, ki jih določi žirija, svojim šolam prinesli zmagovalne donacije, preostale šole, ki tekmujejo v oddaji, pa so odvisne od vaših glasov. Zato glasujte in pomagajte razdeliti skupaj 30.000 evrov. Glasovanje poteka od 8. 3. do 10. 5. 2021.

V šovu se prav vsi tekmovalci borijo za čim boljšo uvrstitev in s tem čim višji znesek denarne podpore, ki jo njihovim šolam podarja Mercator . Tokrat smo na OŠ Marije Vere Kamnik vprašali, kaj so uvrstili na seznam želja, ki jih bodo uresničili s pomočjo pridobljenih sredstev. Gre za želje, ki bodo tako zdajšnji kot prihodnji generaciji pomagale h kakovostnejšemu izobraževanju, učenju in odraščanju.

Tekmovalnost, borbenost, soočanje z izzivi, iznajdljivost, kreativnost in še mnoge druge izkušnje doživljajo nadobudni osnovnošolci s sodelovanjem v šovu Mali šef Slovenije . Prav posebni borbenosti smo bili priča v nedeljski oddaji, v kateri smo lahko poleg najmlajše tekmovalke vseh sezon, Zarje Eržen , prvič spremljali dvoboj učencev iz dveh istih šol. Ja, oba para namreč prihajata iz OŠ Matije Valjavca. Energija med paroma in stopnja tekmovalnosti sta bili v nedeljski oddaji zagotovo prav posebna izkušnja. Drugačna, kot če bi se borila para iz različnih šol. Ne glede na to so vsi sodelujoči mladi šefi in šefinje dali vse od sebe, se potili in iz sebe iztiskali svoje zadnje moči, da čim boljše opravijo tehnični in kuharski izziv.

Naši nadobudni šefi in šefinje se v šovu Mali šef Slovenije preizkušajo v kuharskih veščinah. Še več kot to, tudi v vrlinah komunikacije, iznajdljivosti in številnih drugih veščinah. Sami preizkušajo nove recepte, presegajo svoje meje znanja, se pri tem kdaj opečejo, urežejo in se tako učijo na lastnih izkušnjah. Iz OŠ Marije Vere Kamnik spodbujajo projekt, saj se zavedajo, da učenci pridobivajo novo znanje, hkrati pa v praksi uporabljajo naučeno iz šole. "Projekt Mali šef Slovenije je idealna priložnost za učence, saj spodbuja samoiniciativnost, domišljijo, pri tem pa pripomore k pridobivanju novih znanj preko vseh aktivnosti v projektu. Poleg tega imajo skozi sodelovanje pri kuhi možnost v praksi uporabiti najrazličnejšo paleto šolskega znanja, od matematike, biologije, kemije, fizike …« In dodajo »učenci se s kuhanjem učijo, spoznavajo različne sestavine, okuse, teksture in recepte, obenem pa razvijajo pomembne veščine, ki jim bodo pomagale tudi na drugih področjih življenja. Vse od ekipnega sodelovanja do odločnosti in samostojnosti."

Oddaja je res posebno okolje, v katerem se otroci učijo iz izkušenj, nič manj pomembnih izkušenj pa otroci ne pridobivajo v družinskem okolju, v vrtcu in osnovi šoli. V OŠ Marije Vere Kamnik, iz katere prihajata tekmovalca Aljaž Juntes in Katarina Krajnc, spodbujajo timsko delo in samostojno učenje. "Vsem učencem dajemo kot učitelji priložnosti za učenje, jih opazujemo ter spodbujamo na poti do cilja. Učenec mora občutiti neizmerno zadovoljstvo, ko mu nekaj uspe in ko pride do rešitve problema, ko je ali sam ali v skupini."Pomembno je, da ne delamo stvari namesto otrok, saj jim tako vzamemo veliko izkušenj, ne da bi se tega sploh zavedali. V šoli dodajajo:"Največja ovira za učence sta njihovi nesamostojnost in navajenost, da se veliko naredi namesto njih. Naša naloga je, da učence spodbujamo, smo pozitivno naravnani in nudimo svoj zgled in veselje do dela, ki ga opravljamo. Ne rešujemo težav namesto njih, ampak si vzamemo čas, da jih samostojno rešijo sami."

Kuharski izzivi v šolskih klopeh

Učenci osnovnih šol se v gospodinjski učilnici skozi različne kuharske izzive naučijo veliko življenjsko pomembnih veščin. Če imajo na izbiro še kakšen krožek, v katerem se lahko preizkusijo kot »Mali šefi«, je to odlična priložnost izkustvenega učenja. "Tako je mlajšim učencem ponujen tudi kuharski krožek, v okviru katerega se urijo v vseh zgoraj naštetih veščinah na zabaven, njim prilagojen način. Največje veselje učitelja pa je, ko učenec zadovoljno pove, kako je prav to jed pripravil staršem za kosilo," so poudarili v OŠ Marije Vere Kamnik. Da bodo učencem omogočili še bolj prilagojeno učenje in kakovostnejše izobraževanje, so na seznam želja zapisali naslednje: nadgradnja učilnice na prostem, adaptacija gospodinjske učilnice ter nakup kinestetičnih miz in stolov.

Spremljajte šov Mali šef Slovenije in kmalu boste lahko navijali za Aljaža Juntesa in Katarino Krajnc, ki se bosta v imenu OŠ Marije Vere Kamnik borila za čim boljšo uvrstitev, ki bo šoli prinesla denarna sredstva, ki jih podarja Mercator. Tako bodo lahko uresničili zadane prenove in pripomogli h kakovostnejšemu odraščanju sedanjim in prihodnjim generacijam.