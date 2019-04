Kulinarični sprehod po Sloveniji: Tradicionalne jedi, na katere smo lahko ponosni

Prekmurska kuhinja je na primer znana po močnatih jedeh, med katerimi najbolj izstopa gibanica. Ne smemo pa pozabiti niti na zljevanke iz pšenične, koruzne in ajdove moke in seveda odlične pogače (postržjača, makova pogača, ocvirkove pogačice). Kar se mesa tiče, na tem koncu prevladujejo svinjina (prekajena, sušena ali v tünki), perutnina in divjačina, najbolj znana zelenjavna jed pa je bujta repa. Če se preselimo na Štajersko, ne moremo mimo juh, med katerimi je zagotovo najbolj poznana kisla juha iz svinjskih parkljev in drobovine, ki ji na koncu obogatijo okus z dodatkom kisle smetane. Štruklji, rezanci in žganci so doma na Koroškem, tamkajšnja posebnost pa so tudi mavžlji(v svinjski mrežici pečena zmes iz mesa svinjske glave, prepraženega kruha, ajdove kaše in začimb), polnjena ovčja pečenka in mežerli(jed iz prašičje, telečje ali ovčje drobovine, kruha, začimb in jajc). Kuhani, pečeni in ponekod celo ocvrti, pa sladki ali slani ter nekvašeni in vzhajani štruklji prihajajo z Dolenjske, znameniti žlikrofi pa so doma v Idriji. Na Gorenjskem slovijo po orehovi potici, šari (enolončnica iz koštruna in zelenjave) in prati. Pravi raj za ljubitelje dobrih okusov pa je seveda tudi Primorska, ki je poznana po preprostih in lahkih jedeh, ki pa so zaradi geografske raznolikosti zelo raznovrstne. Ob morju prevladujejo ribe, testenine in morski sadeži, v Istri divjačina, močnate in zelenjavne jedi, v Posočju pa kozje in ovčje meso, jedi s koruzno moko, suho sadje, krompir in mlečni izdelki. Od tod prihajajo jedi, kot so čampe s skuto (kuhan krompir s skuto) in okusni bovški krapki. Seveda to še ni vse, ne smemo pozabiti niti na kranjsko klobaso, belokranjsko pogačo in še nekaj drugih jedi, zaradi katerih je naša ponudba še toliko bolj pestra.