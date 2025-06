Za Laro največji izziv ni bilo kuhanje, temveč ...

OGLAS

Lara Jevnikar iz OŠ Stična, Podružnične šole Višnja Gora je bila izjemno vesela, ko je izvedela, da bo svoje kuharske veščine predstavila v profesionalni kuhinji chefa Jorga Zupana, saj je prav on njen najljubši žirant oddaje Mali šef Slovenije: mala mal'ca. Ko ji je ta povedal, da bo pripravljala zajtrk, pa je bilo navdušenje popolno, saj si jabolčno omleto pogosto pripravlja tudi doma.

Nadgrajen format, enak cilj

V letošnjem nadgrajenem formatu oddaje Mali šef Slovenije otroci svoje osnovne šole namreč zastopajo posamezno, in ne v dvojicah, kot smo bili navajeni v preteklih letih. Ob prijavi so morali poslati svoja recepta za uravnotežen zajtrk in kosilo, nato pa žirant, pri katerem kuhajo, izbere, kaj bodo pripravili. Jedi tokrat ocenjujeta priznana chefa Mojca Trnovec in Jorg Zupan, ki bosta s podeljevanjem zvezdic določila dva finalista tekmovanja. O uvrstitvi tekmovalk in tekmovalcev od tretjega do šestega mesta pa odločate vi! Zakaj je to pomembno? Ker bo Mercator tudi letos med osnovne šole sodelujočih otrok razdelil 30 tisoč evrov, namenjenih nakupu pripomočkov ali osvežitvi prostorov šole.

Kuhinjo si najraje deli z babico

Lara v prostem času zelo rada jaha, rola in kuha. Kot pravi, ji kuhanje predstavlja izziv, saj se rada uči nove recepte, prav tako z veseljem izboljšuje tudi tiste, ki jih že pozna. Njena najljubša jed je piščanec po mongolsko, ki ga pripravi mama, čeprav jo obvlada tudi sama.

Lara Jevnikar, Mali šef Slovenije FOTO: POP TV icon-expand

Največkrat pripravlja rižote, njena specialiteta je rižota z jurčki, kuhinjski pult pa si najraje deli z babico, ki ima od vseh največ potrpljenja in z njo deli veliko svojega znanja. Nič čudnega torej, da je prav babica njena največja vzornica. Skupaj pripravljata potice, sadnji kruh in pomarančni biskvit, ki je tudi Larin najljubši. Nasploh ima mala šefinja od vseh sestavin najraje rakce (gambere) in parmezan, ne mara pa fižola in orehov. Če bi morala izpostaviti eno jed, po kateri je njena družina še posebej znana, je to višnjev kolač, saj recept zanj največkrat delijo med prijatelje in je na mizi za vsako posebno priložnost. Kot nam namigne Lara, je najboljši še topel, s kepico vanilijevega sladoleda.

Kuhala je kot prava profesionalka, izziv pa je bil ...

Tokrat Lara ni pripravljala višnjevega kolača, se je pa v kuhinji odrezala kot prava profesionalka. Bila je izjemno umirjena, zbrana in je točno vedela, kaj počne. Nekaj več težav je imela s pripomočki, še posebej z lupilcem, saj je bil težek in precej drugačen od tistega, ki ga imajo doma. Na srečo je bila pomoč blizu: Jorg ji je pokazal, kako naj varno olupi jabolko, ki ga je nato še naribala in dodala v zmes iz jajc, sladkorja, mleka in moke s pecilnim praškom. Še kanček cimeta in masa za jabolčno omleto je bila pripravljena. Nato je morala le obvladati težko ponev in paziti, da se ji kaj ne zažge. Med peko omlete je pripravila še omako, pri tem pa se ji je v grški jogurt usulo malo (pre)več cimeta. A mlada kuharica si ni delala skrbi, saj je povedala, da obožuje to začimbo. Za okus žirantke Mojce ga je bilo na koncu vendarle kanček preveč, prav tako ni čutila dovolj prisotnosti jabolk, zato ji je namenila 3 zvezdice. Jorg, ki je prvič poskusil jabolčno omleto, je bil nad končnim izdelkom bolj navdušen, zato je mali kuharici namenil 4 zvezdice.

OŠ Stična, Podružnična šola Višnja Gora FOTO: arhiv šole icon-expand

Šola, ki je središče lokalne skupnosti

Na Podružnični šoli Višnja Gora bodo donacijo porabili za nakup kuhinjskih pripomočkov oziroma športnih didaktičnih pripomočkov za gibalni in motorični razvoj. Šola, ki jo obiskuje obiskuje 351 učenk in učencev, ima v lokalnem okolju izjemen pomen. Je središče, ki se povezuje s krajem, saj učenci radi sodelujejo na športnih in kulturnih prireditvah, proslavah, razstavah in natečajih v sodelovanju z občino, krajevno skupnostjo, zavodi in društvi v kraju ter občini. V zadnjem času je bila šola deležna delne prenove, potekala so tudi vzdrževalna dela, v zadnjih dveh letih odvijala celovita energetska sanacija. Vse z namenom, da bi postala sodoben in trajnostno naravnan prostor, kjer se kalijo mladi umi in razvijajo izjemni talenti. Učenci se udeležujejo različnih tekmovanj, kjer dosegajo izjemne rezultate in, kar je najpomembneje, pridobivajo nova znanja in krepijo svoja močna področja. Poleg obveznega programa je bogat tudi razširjen program šole, v katerem bo prav vsak posameznik našel veselje in zmožnosti razvijati svoje lastne želje in potenciale. Prav zaradi tega, ker vedo, kako zelo strastna ljubiteljica kuhanja je njihova učenka Lara, vsi močno stiskajo pesti zanjo in upajo, da bo šoli priborila čim višjo donacijo, predvsem pa pridobila izkušnje, ki ji bodo pozneje v življenju prišle še kako prav.

Jorg se je prav tako lotil priprave jabolčne omlete – v pečici

Lara je z jabolčno omleto predstavila odlično idejo o uravnoteženem zajtrku, za katerega se je tudi Jorg strinjal, da je najpomembnejši obrok dneva. Tudi sam se je po navdihu male šefinje lotil priprave jabolčne omlete, pri tem uporabil povsem enake sestavine, a je jabolka narezal na kocke, jih popekel na maslu, nato prelil z maso za omleto in vse skupaj spekel v pečici. Čeprav se je Lari zdela priprava omlete v pečici nekoliko nenavadna, je Jorgovo jed spretno pohvalila z besedico zanimivo', kar je pri kuharskem mojstru zbudilo kar nekaj dvoma. A na koncu je njegovo jabolčno omleto ocenila s čisto petico, kar je pomenilo, da ji je zares všeč.

Vsak glas šteje!

Prihodnji teden se bo v kuhinji Malega šefa predstavil še zadnji kandidat in takrat bomo izvedeli tudi, kdo se bo pomeril v velikem finalu tekmovanja. Vi pa nikar ne čakajte, nakupujte izdelke Mali šef v Mercatorju in na malisef.mercator.si ali v aplikaciji Moj M s kodo, ki jo dobite na računu, glasujte za šolo otroka, ki vas je s svojimi kuharskimi veščinami najbolj navdušil. Tako mu boste pomagali do čim višje donacije, namenjene nakupu pripomočkov ali osvežitvi prostorov šole, ki jo obiskuje. Spremljajte oddajo Mali šef Slovenije, vsako nedeljo pred osrednjimi poročili na POP TV, in glasujte!

