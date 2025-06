Lara pripravila omleto, kakršne verjetno še niste jedli

V Jorgovi kuhinji je tokrat ustvarjala 9-letna Lara, ki se je izkazala z odličnim zajtrkom. Kanček cimeta preveč in nesorazmerno razporejena jabolka so ji odnesla tri zvezdice, a Lara je bila vseeno zadovoljna, da je zbrala kar sedem zvezdic.

OGLAS

Mali šefi so ob prijavi poslali svoje recepte za zajtrk in kosilo. Tudi Lara, ki sicer uživa v gimnastiki, jahanju in seveda kuhanju, je poslala svoja dva recepta. Imela je to čast, da je lahko kuhala v profesionalni kuhinji njej najljubšega žiranta, Jorga Zupana. Kuharski chef je odločil, da bo Lara v njegovi kuhinji pripravila zajtrk, česar se je zelo razveselila.

Lara v akciji FOTO: POP TV icon-expand

Ura je začela odštevati 30 minut. Mala šefica je najprej pripravila vse sestavine za pripravo omlet oziroma palačink in nadeva, ki ga bo servirala poleg: moko, jajca, mleko, jabolka, pecilni prašek, cimet, grški jogurt in med. Vse je pripravljala po svojem dodelanem postopku. Medtem ko je kuhala, je voditelj Sašo Stare Laro presenetil s posnetkom njenih najboljših prijateljic.

Sašo je malo kuharico presenetil s posnetkom prijateljic FOTO: POP TV icon-expand

Lari je vse teklo po načrtu. 10 minut pred koncem pa rahlo 'presenečenje' – v maso za nadev se ji je vsulo malenkost preveč cimeta. A Lara se ni obremenjevala. Prepričana je bila, da bo tudi tako ravno prav. Palačinko je po njenem mnenju malce preveč zapekla. Servirala je kar na leseni dili.

Mojca in Jorg poskusita Larino jed FOTO: POP TV icon-expand

Mojca in Jorg sta pokomentirala jed. Mojci je bil zajtrk všeč. Jorg: "Prvič v življenju jem jabolčno omleto, a pogrešam še malo več jabolk." Podobnega mnenja je bila Mojca. Lara je morala na svoje zvezdice še malce počakati – zdaj je bil na potezi Jorg, ki se je lotil nadgradnje Larinega recepta.

Jorgova nadgradnja Larine jedi

Jorg je najprej izbral jabolka, za katera meni, da imajo ravno pravo razmerje med sočnostjo in kislostjo: jabolka kiku. Sledile so še ostale sestavine: moka, cimet, pecilni prašek ... Sestavine so bile pravzaprav enake kot pri Lari, le postopek priprave jedi je ubral drugačen.

Lara pomaga Jorgu FOTO: POP TV icon-expand

Jabolka je namesto nastrgal raje narezal na kocke in jih popekel na maslu ter jim dodal cimet. Prelil jih je z maso za omlete, nato pa postavil v pečico. Pripravil je še pomako iz stepenega jogurta, medu, malenkost sladke smetane. Pečene jabolčne omlete je kar obrnil na krožnik, tako da so bila jabolka na vrhu. Lari je bilo všeč, a ji je bil njen krožnik vseeno boljši.

Žiranta ocenita jed

"Za tvojo starost vse čestitke, da si pripraviš tak zajtrk doma," je pokomentirala Mojca. Zmotilo jo je, le da v omletah jabolka niso bila sorazmerno razporejena in da je bilo v jedi malenkost preveč cimeta. Podelila ji je tri zvezdice. Jorg je pohvalil zajtrk. "Meni je bila omleta všeč, za tekmovanje pa malenkost premalo. Od mene dobiš štiri zvezdice." Skupno je zbrala sedem zvezdic.

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV



Jed, ki jo je pripravila Lara icon-picture-layer-2 1 / 3

"Z oceno sem zelo zadovoljna. V tem dnevu sem odnesla veliko znanja. In to – to je dovolj," je bila po kuharskem podvigu zadovoljna Lara, ki ima trenutno enako zvezdic kot Bor in Olivija, sedem, Sia jih je zbrala devet, Vid pa deset. Dvema od šestih mladih kuharjev, ki bosta zbrala največ zvezdic, se bo uspelo uvrstiti v finale, kjer se bosta spopadla za častni naziv Mali šef Slovenije in denarno nagrado 10.000 evrov, ki jih dobi šola zmagovalca. Preden izvemo, katera dva junaka bosta prejela najvišji nagradi, pa si bomo prihodnji teden ogledali še, kaj bo skuhal še zadnji mali kuhar.

Oddajte svoj glas in pomagajte razdeliti 30.000 evrov

Spremljajte oddajo Mali šef Slovenije: mala mal'ca! na POP TV in glasujte! Ob nakupu izdelkov z oznako Mali šef na računu prejmete kodo za glasovanje. Z njo TUKAJ glasujete za šolo, ki bi ji radi pomagali do donacije. Šolarji, ki tekmujejo v oddaji Mali šef Slovenije: mala mal'ca!, bodo s prvimi dvemi mesti, ki ju določita žiranta, svojim šolam prinesli zmagovalne donacije, preostale šole, ki tekmujejo v oddaji, pa so odvisne od vaših glasov. Zato glasujte in pomagajte mednje razdeliti skupaj 30.000 evrov. Še več zanimivosti o naših letošnjih malih velikih kuharjih lahko izveste TUKAJ. Oddaje Mali šef Slovenije: mala mal'ca! si lahko pogledate tudi na VOYO. Glasovanje poteka od 12. 5. 2025 do 23. 6. 2025.