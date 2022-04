Ljubitelja mesa priznala: Brez goveje juhe ni kosila

Čeprav sta Edo Kazić in Tamara Ramuš istih let in v sorodu, nista sošolca. To naj bi bila odločitev njunih staršev, saj pravijo, da sta včasih skupaj prav nemogoča. A očitno tudi v pozitivnem smislu, saj sta se v tretji oddaji izkazala kot odličen tandem, ki je kos tudi najzahtevnejšim izzivom. Tekmovalci so namreč morali pripraviti zdrav 'fast food', z domačimi rezanci v omaki iz piščanca in zelenjave z dodanimi praženimi semeni pa sta hudomušna Edo in Tamara tako očarala žirante, da sta si prislužila mesto v polfinalu in se tako potegujeta za najvišjo donacijo Mercatorja.

Nad kuhanjem ju je navdušila babica, saj vsak dan po pouku prihajata k njej in ji pomagata pri pripravi kosila. Edo je še posebej vesel, ko je na meniju meso, saj ga naravnost obožuje in tudi z veseljem pripravlja. »To je sestavina, brez katere po navadi ni mojega dobrega kosila. Rad jem meso z žara in pri peki večkrat tudi pomagam. Poleg mesa imam rad še številne močnate jedi. Tukaj imam v mislih sirove štruklje, palačinke (slane in sladke verzije), njoke. Seveda pa ni kosila brez goveje žup'ce. Tiste ta prave od moje mame z 'gresovimi knedeljčki',« pove in v smehu doda, da – kot znajo povedati domači – naj bi celo zrasel na žup'ci.

Tudi Tamara obožuje meso, še najraje ima pečenega odojka: »Sicer pa rada jem večino stvari. Vsako jed vsaj poskusim in če mi ni všeč, pojem malo manj. Rada imam tudi kari, ki pa ga žal ne morem uporabiti pri vseh jedeh.” Poleg ljubezni do hrane in kuhanja bratranca in sestrično, ki rada oblačita zabavne majice, druži tudi ljubezen do športa. Tamara namreč trenira odbojko, Edo pa namizni tenis, tako da še kako dobro vesta, kaj so borbenost, disciplina in tekmovalnost. Vsekakor jima bo to pomagalo tudi v nadaljevanju kuharskega tekmovanja, ali bosta slavila tudi na koncu, pa bo pokazal čas.