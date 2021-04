Male šefe čaka eden težjih kuharskih izzivov doslej

V nocojšnji oddaji se bosta za napredovanje v naslednji krog brata Emanuel in Gabriel Feguš iz OŠ Videm, podružnica Leskovec , borila proti prijateljicama Agati Čepelnik in Neji Frelih Oblak, ki obiskujeta OŠ Ivana Groharja v Škofji Loki . Čaka jih izziv, ki je po mnenju žirantov eden težjih doslej. Pripraviti bodo namreč morali jed po receptu Jorga Zupana, chefa z Michelinovo zvezdico. Kaj bodo kuhali, naj zaenkrat ostane skrivnost. Zaupamo vam pa lahko, da mali šefom ne bo lahko; pritisk je že tako velik, saj gre za boj za polfinale, živčki pa bodo prav tako terjali svoj davek. Nekdo se bo narobe lotil priprave omake, nekdo bo zamrznil že pri sami organizaciji dela … Kateri par se bo bolje izkazal? Vse bo znano nocoj ob 18. uri na POP TV !

Spomnimo ...

Emanuel in Gabriel Fegušiz OŠ Videm, podružnica Leskovec, sta v prvem krogu zmagala v prvem izzivu 'A obvladaš?', a nato v drugem izzivu premalo izkoristila prednost, ki sta si jo priborila – roko žiranta. Premalo aromatičen kari ju je stal polfinala. Brata, ki sicer poleg kuhanja obožujeta glasbo, sta pred oddajo polna zagona in prepričana, da imata vse, kar je potrebnega za zmago. Zmage in s tem tudi glavne denarne donacije si želita zato, da bi šola, ki jo obiskujeta, prenovila računalniško učilnico in nabavila nove računalnike, ki bi jih lahko uporabljali vsi učenci.