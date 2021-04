Male šefe čaka edinstvena priložnost

Vse bliže smo finalu in kuharski dvoboji malih šefov so vse bolj zahtevni - hkrati pa nadvse zanimivi in zabavni. Tokrat se bodo za vstopnico za finale borili simpatični Inja in Živa iz Velenja ter zgovorna Jan in Kristian iz Ljubljane. Da boj ne bo prelahek, bodo žiranti tekmovalce presenetili s prav posebnimi izzivi, čaka pa jih še prijetno presenečenje.

V nocojšnji oddaji in naslednjih dveh oddajah se bodo kuharski pari borili za nastop v finalni oddaji. V vsaki izmed treh oddaj bomo tako dobili po enega finalista. V zadnji, finalni oddaj, se bo en par poslovil po izločilnem boju in dva najboljša para sezone se bosta pomerila v superfinalu. Zmagovalni par bo okronan z nazivom Mali šef Slovenije in šola, ki jo par obiskuje, bo prejela glavno donacijo Mercatorja v višini 10.000 evrov.

V tokratni oddaji bodo tekmovalci v prvem izzivu pokazali, kako dobro poznajo jedi v prerezu, v glavnem izzivu pa se jim bo ponudila edinstvena priložnost. Jed zmagovalcev glavnega izziva se bo namreč preselila na Mercatorjeve police – in to je prvič v zgodovini oddaje Mali šef Slovenije, da bo jed iz oddaje na voljo v prodajalnah Mercator. Kateri par bo imel čast vsej širni Sloveniji ponuditi jed v prodajalnah in katera jed bo to, izveste nocoj ob 18. uri na POP TV. Para se predstavita … 11-letni Velenjčanki Inja Slatinšek inŽiva Esih iz OŠ Mihe Pintarja Toleda se poznata že od petega leta starosti in sta sošolki, sosedi in najboljši prijateljici. Nobena v kuhinji ne mara pospravljanja, obe pa radi jesta in pripravljata palačinke. V primeru zmage si želita, da bi na šoli za učence višje stopnje uredili nove šolske omarice. Številko omaric bi izbirali prvi – in njuni bi bili omarici št. 67 in 68.

Zgovorna in samozavestna nogometaša iz Ljubljane, 13-letni Jan Janežič (Janko) in12-letni Kristian Tomasović (Kiki), obiskujeta OŠ Valentina Vodnika. Medtem ko Jan ne mara rezati peteršilja, ker mu potem smrdijo roke, Kristiana med kuhanjem moti, če se mu roke 'lepijo'. Ju bo to oviralo na poti do finala? Z donacijo Mercatorja, ki jo bosta prikuhala svoji šoli, si želita prispevati k nakupu kuhinjskega pribora in kuhinjskega kotla.