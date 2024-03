Male šefe čaka zahtevna naloga

Julija in Jakob iz OŠ Hruševec Šentjur sta 11-letna prijatelja, ki delita ljubezen do kuhanja in sanjata o Michelinovih zvezdicah. O Michelinovih zvezdicah in lastnih restavracijah pa sanjata tudi Leon Taj in Matic iz OŠ Jurija Dalmatina Krško, ki pravita, da ima Matic dober okus in prispeva, da so jedi po okusu perfektne, medtem ko ima Leon Taj več kuharskega znanja.