Mali kuharji sezuli sodnike, padlo je že prvih 'pet zvezdic'

Za 16 otrok se je začel pravi boj s kuhalnicami. V prvi oddaji novega družinskega kuharskega šova Mali šef Slovenije sta se pomerila prva dva para mladih kuharjev. Eden je žirijo popolnoma sezul in dobili smo že prva polfinalista.

Ne zamudite naslednje oddaje, ki bo na sporedu prihodnjo nedeljo ob 18.10 na POP TV!

16 najboljših malih kuharjevbo v prihodnjih tednih v parih dokazovalo, da že pri rosnih letih sodijo med izvrstne kuharje. Poleg tega, da se bodo borili za laskavi naziv Mali šef Slovenije, se bodo borili tudi za denarno podporo, ki jo njihovi šoli podarja prijatelj oddaje Mali šef Slovenije, Mercator. V tem šovu poražencev ni. Denarno podporo bodo prejeli vsi, od končne uvrstitve pa bo odvisna višina zneska. "5.000 bodo dobili za tretje, 6.000 evrov za drugo in 10.000 evrov za prvo mesto!" je povedal Sašo Stare, voditelj oddaje. Medtem ko bodo o tem, kdo so najboljši trije pari, odločali trije člani žirije, Jorg Zupan, Mojca Trnovec in Uroš Štefelin, boste o tem, kako bodo pari mladih kuharjev zavzeli preostala mesta (4.-8. mesto), odločali vi. Kako, najdete na dnu članka. Vse pare boste spoznali v prvih štirih kvalifikacijskih oddajah, kjer se bodo mladi kuharji borili za nastop v polfinalu.

Naj se bitka začne! "Poskusili bomo biti čim bolj mentorski in ne bomo jim lomili kuhalnic na hrbtih," je povedal Jorg preden sta v studio vstopila kuharska para.

Prva kuharja, ki sta si priborila zlato vstopnico za oddajo Mali šef, sta brata Lan in Žak Verko iz OŠ Pohorskega bataljona Slovenska Bistrica, podružnica Ložnica. "Mislim, da bi šola porabila denar za nakup igral zunaj na igrišču," pove Lan. "Vse bova naredila, da to omogočiva," doda Žak, Žan pa ga dopolni: "Da ostane nek spomin na naju, ko greva zdaj v srednjo šolo." Drugi par sta Maša Odar Kristan in Martin Peter Škraba iz OŠ Cirila Kosmača v Piranu. "V oddaji Mali šef bova zmagala, ker se bova potrudila do konca! Bova naredila jedi do vesolja!" je prepričana Maša. Pari se v vsaki oddaji spopadejo v 2 izzivih. Prvi je izziv 'A obvladaš?' Zmaga v tem prinese prednost pri drugem izzivu 'Najboljši krožnik'. V prvem izzivu morajo prepoznavati sestavine na slepo. Poskusiti jih morajo 12 in jih čim več prepoznati. Za vsako ima tekmovalec na voljo 20 sekund. "On dobro pozna jedi, zato sem ga poslal tja," je odločitev, naj jedi poizkuša Lan, povedal Žak. "Moj prijatelj Martin bo šel, ker je rekel, da ima zelo dobra čutila. In upam, da jih tudi verjetno ima," je povedala Maša. Lan je ugibal prvi. Težave mu je predstavljala že prva jed, ki je ni prepoznal – pšenični zdrob. Sledila je druga jed. "Bljah," je rekel, ko mu je dal brat žličko v usta "Brokoli … brokolija nikoli ne jem, saj mi je zelo … ogaben." Naslednja je bila skuta. Pravilno. "Slanina?" je uganil tretjo. "Kar ne morem prežvečiti!" se jo je trudil spraviti po grlu. Brat Žak je ponudil vodo in svetoval: "Pojej hitro, pogoltni kot tableto." "Jogurt?" izstreli pri naslednji Žak. "Ne," je zavrnil Sašo, Žak pa je nadaljeval. Jabolčni sok je uganil, koromač zamenjal za koriander, tudi manga ni uganil, niti repe, origano je uganil, enako kečap in ingver. 7 sestavin je prepoznal v 3 min in 1 s.

Martin prve sestavine ni uganil (pšenični zdrob). "Ko mi je Maša porivala tisto žlico v usta, sem mislil, kot da sem dojenček," je komentiral. Brokolija ni prepoznal, a je povedal, da je imel najbolj grozen okus. "Ampak niti prepoznal ga nisi," ga je zbodla Maša. "Ja, vem, ampak mi je šlo na bruhanje," je pojasnil Martin. Skuto je prepoznal, slanine ni, kislo smetano je, jabolčni sok tudi, koromač je zamenjal za korenje, mango za breskev, origano je prepoznal, repo krstil za ingver, kečap uganil in prav tako zadnjo sestavino - ingver. Izkupiček: 6 pravilnih odgovorov. V prvem napetem dvoboju sta zmagala brata in si priborila prednost 5 minut pri naslednjem izzivu. Drugi izziv »Vaša naloga je, da nekaj pripravite iz čokolade,« je navodila za drugi izziv podala Mojca. Vsi otroci so pomislili najprej na sladice. Sledil je šok:"Jed ne sme biti sladica." Žak in Lan se izziva lotevata brez ideje. Maša komentira: "Meso, krompir … kje si ti to našla? Kje si ti doma? ... Hecam se, oprosti, Mojca ..." Na voljo za nakupovanje so tekmovalci imeli 2 minuti. S košaricami so se zagnali v trgovino in nabirali najrazličnejše sestavine. Prva sta se vrnila Maša in Martin, nato v zadnji sekundi še Žak in Lan. Slednja sta s pripravo začela prva, 5 minut kasneje pa sta se lotila še Primorca. Pečene piščančje krače v pečici, na žaru pilau riž in čokoladno vinsko omako. "Upam, da nama uspe,"pove Žak. Za pultom na drugi strani vlada napetost.

5 minut kasneje končno kuhati začneta še Maša in Martin. Pripravljati sta se lotila govejega fileja s čokoladno omako in pečenega krompirja z jurčki. "Ko gledam Mašo in Martina, res vidim da sta panična in res ne bi želel biti na njunem mestu," je komentiral Žak. Mojco pri vsem skrbi, kakšno količino čokolade bodo uporabili otroci. "Čokolada je v bistvu začimba," se strinja Uroš. "Če jo uporabiš kot začimbo s pravo kombinacijo, je lahko okus fenomenalen." Pri ekipi iz Pirana se pojavijo težave. Krompir ni kuhan, a par z nasmeškom rešuje težave. Žak in Lan sta osredotočena na delo in sproti vse poskušata. Težave se pri Maši in Martinu pojavijo tudi pri mesu. Najprej ni dovolj pečeno, nato preveč. Odločila sta se, da bosta spekla nov kos. Pozabila sta tudi na parmezan. Rahel zaplet se dogaja tudi pri bratih, a ostajata osredotočena. Maša in Martin se pregovarjata tudi glede postavitve, a Maša nato pohvali. "Končno, da me je pohvalila in ne kregala," je navdušen Martin. Žirija najprej ocenjuje Mašo in Martina. Sta zadovoljna s svojim krožnikom, a vseeno prestrašena. »Zdaj se bojiva Mojce in Uroša,«pove Martin. "Ja, scarry je bilo." "Moram reči, da je meso mehko. Kaj pa ti kupčki, drekci?" je povprašala Mojca. Urošu se ni skladal okus čokolade.