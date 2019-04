Soočili se bodo z osnovami: 'Še še štiri minute imava'

V tretji oddaji Mali šef Slovenije se bosta v kulinaričnih izzivih spopadla še dva para mladih kuharjev. Kdo si bo priboril tretjo vstopnico za nastop v polfinalu družinskega kuharskega šova?

Zala Jeraj in Ela Bobnar FOTO: POP TV

Zala in Ela 11-letna Zala Jeraj in leto mlajša Ela Bobnar, ki obiskujeta Osnovno šolo Vodice, bosta zastopali 'ženski tim'. "Ni tako, da sva zdaj zvezdi, to je izkušnja. Prihajava … vihar, kot ga še niste videli! Ženski tim!" sta povedali. Dekleti sta sicer prijateljici, a se ne družita dolgo časa.

Zala rada pripravi lososa z ohrovtovim čipsom, s špinačno omako in pečenim sladkim krompirjem. Ela najraje speče rižev narastek. "Od sladic najraje pripravim muffine na različne načine," je zaupala Zala, sicer pa najraje kuha z mami in z obema babicama za družino. Njena kuharska vzornica je Christina Tosi. "V kuhinji je sproščena, a vseeno drzna pri svojih kreacijah," je pojasnila Zala, ki sicer obožuje palačinke. Burbonska vanilja, jajca, moka, maslo, čili, beli poper in sol so njene najljubše začimbe, avokada in kakijev pa ne mara. Pri kuhanju zanjo, kot pravi, ni ovir. "Kuhanje imam na splošno rada, saj vse, kar je težje oz. za nekatere grozno, je to zame izziv, ki ga z veseljem sprejmem." Mlada plezalka je še zaupala, da so njena najljubša razvada gumijasti bomboni. Doma ima prav prijetno družbo. "Imam želvico z imenom Taco ter najboljšo psičko na svetu, zlato prinašalko Ajko," je svoja ljubljenčka pohvalila najstnica. Elin vzornik je Gordon Ramsay. Zanimivo, všeč ji je njegov pristop, čeprav slovi kot precej strog. Rada je meso, ne mara cvetače, brokolija in graha, pri kuhanju pa nikakor ne mara pekočih sestavin. Izjemno gibčna Ela, ki trenira gimnastiko in je nasploh aktivna, ima prav hecno razvado - po kuhanju se rada uleže na kavč, kar pa utegne biti v kuhinji Malega šefa Slovenije kar izziv. Doma ji družbo delata ljubljenčka. "Naš zajec Frane je črno bele barve, star je 4 leta in je zelo družaben. Imamo še psa Sharka, ki je star 7 let in je šarplaninec. Je naš veliki kosmati čuvaj," je povedala. Dekleti pravita, da sta v primeru prepira "obe glavni, obe šefici". Če bi zmagali, bi sredstva namenili za veliko telovadnico in plezalno steno z veliko blazino. Njun ključ do zmage? Ela je odgovorila: "Zmagali bova tako, da bova povezani med sabo," Zala pa dodala: "Delava na tem!"

OŠ Vodice

Njuna šola: OŠ Vodice Zala in Ela obiskujeta Osnovno šolo Vodice, kjer "s kakovostnim poučevanjem in organizacijo dela v sodobno opremljenih učilnicah nudijo učencem in zaposlenim varno in prijetno okolje," so povedali v vodstvu šole. Pohvalijo se lahko s številnimi odmevnimi rezultati na tekmovanjih iz znanja najrazličnejših predmetov, športnih tekmovanjih, likovnih natečajih, revijah pevskih zborov in še in še. "Vsako leto gostimo kako regijsko oziroma državno tekmovanje v znanju najrazličnejših predmetov, pohvalimo se lahko tudi s tradicionalnim božično-novoletnim koncertom v drugi polovici meseca decembra in s tekom podnebne solidarnosti, ki ga organiziramo skupaj z Občino Vodice in Župnijsko Karitas Vodice v začetku meseca maja. Humanitarna prireditev, ki se je med občani dobro prijela. S startnino za tek pa zbiramo hrano z daljšim rokom uporabnosti in šolske potrebščine." Sodelujejo s kulturnimi, športnimi in gasilskimi društvi v občini in se trudijo, da so s starši otrok odnosi pristni in spoštljivi. "Učenci in zaposleni na naši šoli se srečujemo predvsem z lepimi dogodki, včasih pa se moramo soočiti tudi s kako neprijetnostjo, ki jo skušamo rešiti v zadovoljstvo vseh, saj se zavedamo, da se vse probleme da rešiti z razumom in preudarnostjo,"še dodajajo. Za kaj bi si želeli porabili denar, ki ga bosta dekleti prikuhali šoli?"Pridružujemo se želji deklet (plezalna stena, dvigalo za invalida), kot tretjo možnost pa imamo v mislih sodobno urejeno gospodinjsko učilnico, ker bodo naši učenci z veseljem kulinarično doživetje," so še dodali v vodstvu šole.

Nik Šloser in Jan Fijavž FOTO: POP TV

Nik in Jan Drugi par, ki se bo pomeril v kulinaričnih spretnostih, sestavljata Nik Šloser in Jan Fijavž. Bosta fanta, ki trenirata taekwondo, en obožuje in trenira motokros, drugi pravi, da bo avtoprevoznik, skupno pa jima je še kuhanje, močnejša in boljša od deklet?

Nik in Jan sta sošolca."Sva sanjski tim," je povedal Jan. "Nik zna, česar jaz ne znam, jaz znam, česar Nik ne zna." Nik: "Vedno improvizirava, ker zamešava recepte od enega in drugega … in nekaj zmešava." "Nisva samo sošolca, temveč sva tudi zelo dobra prijatelja. Veliko stvari počneva skupaj, od šolskih obveznosti do igranja igric, obiskovanja treningov in nasploh preživljanja prostega časa," je še dodal Jan. Nik najraje pripravlja steak in peče pecivo ter obožuje kislo juho s svinjskimi želodčki po dedijevem receptu. Mesa ne mara jesti, "razen mletega mesa in piščančjih pohanih zrezkov. In čiščenja rib ne maram, saj se mi ob tem obrača želodec," pravi. Po drugi strani Jan najraje pripravlja prav meso. Jan obožuje musako, ki jo pripravi mami, njegov idol je Gordon Ramsay. Najraje v jedi vključi perutnino, solate, sir, smetano, rožmarin, ne mara pa rib in morskih sadežev. Bela čokolada in pizza sta pri srcu Niku. Nik rad bere razne zgodovinske in pustolovske knjige. "Moja naj knjiga pa je Pet prijateljev," je zaupal. Jan po drugi strani rad prebira enciklopedije. Doma ima mladi kuhar Nik, ki rad prisluhne Lojzetu Slaku in Avseniku, muco Piko. Janu, ki posluša Sofijo Karson, delata družbo mucek in hrček. Dala bosta vse od sebe, da bi z denarjem, ki ga bosta priborila šoli, uredili učilnico na prostem, pravita.

OŠ Pod goro Slovenske Konjice

Njuna šola: OŠ Pod goro Slovenske Konjice Osnovna šola Pod goro Slovenske Konjice leži pod vznožjem Konjiške gore v Dravinjski dolini. Stara je več kot 100 let. Letos šolo obiskuje nekaj več kot 500 učencev, ima pa tudi dve podružnični šoli; eno v Špitaliču, ki je v neposredni bližini Žičke kartuzije in jo obiskujejo učenci od 1. do 4. razreda, druga pa je OŠ s prilagojenim programom, OŠ V parku. Na šoli se trudijo, kot pravijo, vzgajati odgovorne, izobražene, razmišljujoče učence, ki prepoznajo stisko drugih in so jim pripravljeni pomagati. Poleg rednega pouka, ki je obogaten celo s terapevtsko psičko Kity, imajo veliko krožkov, delavnic za spodbujanje kreativnosti in kritičnega mišljenja, učenci imajo možnost kar trikrat letno prespati v šoli in se udeležiti Noči branja, vsako leto jih obiščejo angleški igralci iz Londona in jim pripravijo angleško predstavo, sodelujejo pa tudi v mnogih projektih. Pri učencih spodbujajo prostovoljstvo in medgeneracijsko povezovanje, zato sodelujejo z Domom za starejše in ostalimi ustanovami v kraju. Konec lanskega leta so prejeli prestižno nagrado za najbolj izstopajoče zgodbe mednarodnega sodelovanja – Jabolko kakovosti 2018, saj uspešno peljejo mnoge Erasmus+ projekte. Njihovo šolo pa poleg priznanj, nagrad in pokalov krasi tudi kuhalnica iz tekmovanja za Zlato kuhalnico. Učence spodbujajo, da tekmujejo tako na področjih znanja kot športa. Letos so bili na primer zelo uspešni na tekmovanju iz Lego robotike in se uvrstili na državno tekmovanje, na tekmovanju World Schoolar's cup pa se je 6 učencev uvrstilo na tekmovanje, ki bo v Pekingu. Prepričani so, da je poleg znanja potrebno razvijati tudi vrednote in veščine, ki jih vsak od nas v življenju potrebuje, zato so veseli, da sta njihova učenca zbrala pogum in se prijavila tekmovanje Mali šef Slovenije. Za kaj bi si želeli porabiti denar? "Na naši šoli se učenci udeležujejo različnih tekmovanj, pri čemer jih spodbujamo, saj tako utrjujejo svoje znanje, razvijajo talente, urijo veščine ali pa krepijo svoje telo. Kar nekaj tekmovanj zahteva prijavnino, dodatni stroški pa nastanejo takrat, ko je tekmovanje izven domačega kraja," so povedali v vodstvu šole. "Denarno podporo bi porabili za to, da bi učencem omogočali udeležbo na tekmovanjih, za plačilo gostov in delavnic ter za druge aktivnosti – nadstandardne dejavnosti."