Mali šef Gabriel: Osnova za vsako jed je ljubezen

Presenetljivo veliko je takih osnovnošolcev, ki so v pripravi jedi pravi mojstri. Kar 700 je namreč teh, ki so se v skupno že treh sezonah prijavili na šov Mali šefi Slovenije. Med njimi sta tudi brata, kuharska mojstra, ki se od 48 tekmovalcev v oddaji še vedno potegujeta za četrto mesto. A prepričati sta morala tudi nas. In zato smo jima dali izziv, naj spečeta sladico. Kako jima je uspelo?

