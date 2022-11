Pet finalistov, ki je navdušilo kuharskega mojstra z Michelinovo zvezdico

V kratkem in zabavnem spletnem kuharskem šovu Mali šef izziv so različne okusne jedi v družbi Saša Stareta pripravljali tekmovalci preteklih sezon šova Mali šef Slovenije skupaj z znanimi osebnostmi. V prvi oddaji sta tako Sašo Stare in Zarja Eržen, tekmovalka tretje sezone šova Mali šef Slovenije, pripravljala Saševo najljubšo sladico – kremšnito. V drugi oddaji sta Cene Prevc in Živa Esih pripravljala okusen in zdrav zajtrk, ovsene kosmiče s sadjem. Zahtevno nalogo sta imeli Inja Slatinšek in Gaja Prestor, pevka in vplivnica, saj sta pripravljali croque madame, priljubljen francoski topli sendvič. V četrti oddaji sta Isabel Pušnik, najmlajša tekmovalka šova Mali šef Slovenije in Alenka Troglič, znana vplivnica, pripravljali domač hamburger. V peti oddaji pa je Sašo v kuharski oddaji gostil Janeza Zibelnika, zmagovalca tretje sezone Mali šef Slovenije, in Ano Praznik, voditeljico priljubljene oddaje Delovna akcija. Pripravljali so odlično zelenjavno pico. V zadnji oddaji, ki ste si jo lahko pogledali v prejšnjem tednu, pa je v studio prišel znani kuhar z Michelinovo zvezdico, to je Jorg Zupan. Z Arslanom Mesićem sta pripravila okusno kosilo, puranjo rolado s paradižnikovo kremo in krompirjevimi princeskami.