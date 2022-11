Mali šef IZZIV: kuhajte, sodelujte in zmagajte!

Najmlajši kuharski mojstri so v družbi slovenskih zvezdnikov že dokazali, da se v kuhinji več kot le znajdejo in tako so skupaj pripravili že kar nekaj slastnih jedi. Vsi skupaj pa so pripravili IZZIV tudi za vas! Znate pripraviti enako jed ali iz enakih sestavin sestaviti svojo jed? Zagrabite kuhalnico in usodo v svoje roke ter se prijavite.

V najnovejši epizodi Mali šef IZZIV se je voditelju Saši Staretu v kuhinji pridružila Ana Praznik in zmagovalec ene izmed preteklih sezon Janez Zibelnik. Prikupen fantič, ki je pred televizijskimi kamerami kuhal že pred tremi leti, je sedaj že pravi fant, ki zna testo za pico zamesti kar sam, brez kukanja v recept in brez mamine pomoči. Z Ano sta skupaj pripravila pico z zelenjavo. icon-expand Ana Praznik in Janez Zibelnik sta skupaj pripravila pico z zelenjavo. FOTO: POP TV Spomnimo, Sašo je v preteklih tednih v svoji kuhinji gostil mnoge udeležence preteklih sezon Malega šefa Slovenije, ki so jim delali družbo Cene Prevc, Alenka Trogrlič in Gaja Prestor. Vsi skupaj pa so pripravili IZZIV za vas! Znate pripraviti enako jed ali iz enakih sestavin sestaviti svojo jed? Pošljite nam fotografije svojih jedi, Jorg Zupan pa bo izmed vseh izbral najboljše, med njih razdelil bogate denarne nagrade, eden pa bo dobil tudi možnost sodelovanja v novi sezoni Malega šefa Slovenije. Ne dovolite, da gredo priložnosti mimo vas. Zagrabite kuhalnico in usodo v svoje roke, prijave se namreč zaključijo že 24. 11. 2022. Prijavnico najdete TUKAJ!