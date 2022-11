Zanimiva kuharska preizkušnja Jorga Zupana

V šesti oddaji Mali šef izziv te čaka zanimiva kuharska preizkušnja, ki sta jo pripravila poznani chef z Michelinovo zvezdico, Jorg Zupan, in tekmovalec pretekle sezone šova Mali šef Slovenije, Arslan Mesić. Kuhala sta kosilo, in sicer puranjo rolado s paradižnikovo kremo in krompirjevimi princeskami. Poglej si oddajo in poleg tega, da boš izvedel recept za pripravo te okusne jedi, boš prejel tudi nekaj Jorgovih trikov, ki ti bodo pri kuhanju zelo koristili. Potem le še zavihaj rokave in recept preizkusi doma. Do 24. novembra imaš čas, da izpolniš prijavnico, ki jo najdeš na dnu članka, ter se tako poteguješ za super denarne nagrade, zmagovalec pa bo dobil tudi možnost sodelovanja v novi sezoni Malega šefa Slovenije.

Kot nam je že poznano, Sašo Stare v oddajah Mali šef izziv gosti znane Slovence in pretekle tekmovalce priljubljenega kuharskega šova. Tokrat sta mu družbo delala chef Jorg Zupan in nadobudni mladi kuhar Arslan Mesić, ki smo ga lahko spremljali v 4. sezoni oddaje Mali šef Slovenije. Jorg običajno v oddajah ocenjuje, tokrat pa ni bilo tako. Poprijel je za nož in sestavine ter se skupaj z Arslanom lotil priprave puranjih rolad s paradižnikovo kremo in krompirjevimi princeskami. Vmes je povedal kar nekaj koristnih trikov, ki ti ne bodo prišli prav le pri tem receptu, temveč tudi pri pripravljanju številnih drugih jedi. Med njimi je na primer pravilno rezanje peteršilja in tudi nasvet, ki vam bo olajšal pripravo paradižnikove omake. V oddaji je bilo zelo zabavno, saj je vlogo vodje prevzel Arslan. Oglej si oddajo in izvedel boš, kako se je odrezal Arslan in kaj je Jorgu povedal kot žirantu, ki ga je ocenjeval v šovu Mali šef Slovenije.

Ne le, da je bila jed, ki so jo pripravili, okusna, tudi videti je bila je vrhunsko. Zato si oglej zgornji video posnetek in tukaj preveri podroben postopek priprave jedi. Zavihaj rokave in se loti dela tudi sam. Vse, kar moraš še postoriti, je, da pripravljeno jed fotografiraš in izpolniš prijavnico, ki se nahaja na dnu članka ter se tako poteguješ za bogate denarne nagrade. Morda pa ravno ti dobiš tudi priložnost za sodelovanje v novi sezoni Malega šefa Slovenije.

icon-expand Jorg in Arslan sta pri kuhanju sodelovala in si pomagala. FOTO: POP TV

Sprejmi ta izziv ali pa enega iz preteklih oddaj Ker je za nami že 6 oddaj, imaš na voljo 6 receptov, ki jih lahko preizkusiš in se tudi večkrat prijaviš na izziv. Tako si pridobiš še več možnosti za uvrstitev med finalnih 5, med katere bo Mercator podelil trikrat 500 evrov in enkrat 1000 evrov. Zmagovalec pa se bo uvrstil tudi v ožji izbor za 5. sezono priljubljenega kuharskega šova – Mali šef Slovenije.

Najboljši sosed ne bi bil najboljši, če se ne bi zavedal pomena lokalnega okolja, v katerem deluje. To pozicijo Mercator utrjuje z daleč največjim odkupom slovenskih izdelkov – v svoji ponudbi jih ima preko 20.000, sodeluje s 5.000 kmetijami in je prisoten skoraj v vseh kotičkih Slovenije. Najbolj kakovostna hrana je hrana lokalnega izvora, zaradi krajših transportnih poti pa je tudi bolj sveža in okusnejša. Z izbiro lokalnega podpiramo lokalno gospodarstvo, domačega kmeta in podeželje. Izbira hrane iz naše okolice pa spodbuja tudi samooskrbo, ki je v teh časih še toliko bolj pomembna. Tega se zavedajo tudi v Mercatorju, kjer želijo s kampanjo Vsak vaš nakup šteje spodbuditi k odgovorni in premišljeni izbiri živil.