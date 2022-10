Nadobudni mali šefi, sodelujte v izzivu in se potegujte za super nagrade

Tukaj je prva oddaja Mali šef izziv, v kateri sta se družila in kuhala voditelj Sašo Stare in Zarja Eržen, tekmovalka tretje sezone oddaje Mali šef Slovenija. Le kaj sta skupaj zakuhala in kako je šlo Sašu v kuhinji, kdo je bil šef in kdo pomočnik, razkrivamo v nadaljevanju. Vse male šefe vabimo k sodelovanju v tekmovanju Mali šef izziv, in sicer tako da preizkusijo njun recept in sodelujejo v nagradni igri, v kateri lahko osvojijo super denarno nagrado v vrednosti 500 ali 1000 evrov in se uvrstijo v ožji izbor za peto sezono priljubljenega kuharskega šova.

V prvi zabavni oddaji Mali šef izziv sta Sašo in Zarja skupaj pripravljala slastno kremšnito, ki je Sašova najljubša sladica. Ker ima Zarja že izkušnje s kuhanjem v priljubljenem kuharskemu šovu, je prevzela vlogo vodje. Le kako se je pri tem znašel Sašo, ki zase pravi, da ne zna kuhati? Po navodilih Zarje mu je šlo super. Odlično je zvaljal listnato testo in ga spekel, medtem pa je Zarja ponosno pripravljala vanilijevo kremo. Med pripravljanjem slaščice sta pokazala tudi nekaj svojih vrlin. Ker je Zarja zelo natančna, je bila do Saša kar stroga, to se je videlo predvsem, ko je neenakomerno z vilico prebadal testo. Simpatično ga je opozorila: "Sašo, enakomerno moraš." In tako sta v kuhinji imela pravo zabavo. Z odličnim Zarjinim vodenjem in sodelovanjem sta na koncu sestavila slastno kremšnito, ki morda na prvi pogled ni bila najlepša, a je bilo mogoče z njunih obrazov razbrati, da je bila res okusna. Konec koncev pa je najbolj pomembno to, da sta se zabavala in da sta bila na koncu s svojim izdelkom zadovoljna.

Tokrat v studiu ni potekalo tekmovanje med malimi šefi, ampak sta Sašo in Zarja izziv predala vam, najmlajšim gledalcem. Vsi nadobudni mali šefi se lahko tokrat preizkusite v svoji domači kuhinji in pripravite enostavno, a okusno kremšnito ali pa iz teh sestavin pripravite svojo sladico in se s prijavo na Mali šef izziv potegujete za super nagrade, ki jih podarja Mercator.

Najboljši sosed ne bi bil najboljši, če se ne bi zavedal pomena lokalnega okolja, v katerem deluje. To pozicijo Mercator utrjuje z daleč največjim odkupom slovenskih izdelkov – v svoji ponudbi jih ima preko 20.000, sodeluje s 5000 kmetijami in je prisoten skoraj v vseh kotičkih Slovenije. Najbolj kakovostna hrana je hrana lokalnega izvora, zaradi krajših transportnih poti pa je tudi bolj sveža in okusnejša. Z izbiro lokalnega podpiramo lokalno gospodarstvo, domačega kmeta in podeželje. Izbira hrane iz naše okolice spodbuja tudi samooskrbo, ki je v teh časih še toliko bolj pomembna. Tega se zavedajo tudi v Mercatorju, kjer želijo s kampanjo 'Vsak vaš nakup šteje' spodbuditi k odgovorni in premišljeni izbiri živil.

Kako lahko sodeluješ? Pripravi novo jed iz sestavin, ki sta jih uporabila Sašo in Zarja, ali pa preprosto sledi receptu za slastno kremšnito iz listnatega testa, ki ga najdeš TUKAJ! Svoje ustvarjanje in končni izdelek fotografiraj ter izpolni prijavnico, v kateri svoj recept predstavi na čim bolj izviren način – ne pozabi dodati fotografije. Velja pravilo – več jedi skuhaš, več možnosti imaš za uvrstitev v finalnih pet! To pomeni, da se lahko večkrat prijaviš z različnimi recepti, ki jih bomo razkrili v naslednjih oddajah. Če si med tistimi bolj izvirnimi in komunikativnimi, poleg fotografije lahko v prijavnico dodaš še svoj zabaven predstavitveni video (ta ni pogoj za sodelovanje), morda si boš ravno z njim priboril mesto med izbranimi finalisti. Sodeluje in tekmuje lahko prav vsak, ki rad kuha in je star med osem in 15 let. Prijavi se na Mali šef izziv in se poteguj za lepo denarno nagrado ter prejmi priložnost za kuhanje v novi, peti sezoni oddaje Mali Šef Slovenije Med vsemi prijavljenimi bomo izbrali pet finalistov, ki bodo svojo pripravljeno jed predstavili na najbolj izviren in navdihujoč način. Med petimi finalisti bomo skupaj z Mercatorjem podelili denarne nagrade, štirikrat v vrednosti 500 evrov, glavni zmagovalec pa bo prejel kar 1000 evrov ter uvrstitev v ožji izbor za peto sezono Mali šef Slovenije. Poleg omenjenih bogatih nagrad bo vseh pet izbranih finalistov nastopilo v zadnji, finalni oddaji, kjer bodo imeli priložnost kuhati z Jorgom Zupanom.