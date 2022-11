Pripravi sočen hamburger, ki je navdušil znano vplivnico Alenko Trogrlič

V tokratnem šovu sta Sašu Staretu delali družbo Isabel Pušnik, najmlajša tekmovalka priljubljene oddaje Mali šef Slovenije, in Alenka Trogrlič, znana slovenska vplivnica, ki je še posebej aktivna na Youtubu. S skupnimi močmi so pripravili okusen hamburger po Isabelinem domačem receptu. Med pripravljanjem jedi ni manjkalo heca, v pogovoru pa nam je Isabela zaupala tudi trik, ki bo zagotovil, da bo vsaka pripravljena jed dobro uspela. A vas zanima, kateri je ta trik? Kot pravi, je med pripravljanjem jedi potrebno peti ali pa poslušati muziko in takrat bo jed zagotovo dobra. Predlagamo, da odhitite v svoje kuhinje, si prižgete svojo najljubšo glasbo in začnete pripravljati hamburger. Ne pozabite ga fotografirati in se prijaviti na Mali šef izziv, kjer je ena od nagrad tudi uvrstitev v ožji izbor za 5. sezono oddaje Mali šef Slovenije. Trenutno so tudi še odprte prijave na ta priljubljeni kuharski šov in Isabela pravi: "Prijavite se, to je ena najlepših izkušenj, kar jih lahko otrok doživi."

Poleg kuhanja in hecanja so v studiu posneli pravi influencerski video. Sašo je namreč prišel na idejo, da Alenka med kuhanjem posname video za TikTok. Izkušena vplivnica je hitro poprijela za telefon, sestavila spontan scenarij in odlično posnela dramatičnega Saša, medtem ko je rezal čebulo. To moraš videti, zato si hitro poglej spodnji video.