Zmagovalka, ki je pripravila najboljše palačinke

V finalnem delu spletne oddaje Mali šef izziv je Sašo Stare v studiu gostil pet nadobudnih finalistov, ki so s prijavami na kuharski izziv najbolj navdušili chefa Jorga Zupana. V sedmi oddaji jih lahko bolje spoznate in si pogledate, kako so se odrezali v tokratnem izzivu in kdo je pripravil najboljšo zelo znano in priljubljeno sladico ter prejel zmagovalno nagrado v vrednosti 1000 evrov.

V finalni oddaji je Jorg mladim kuharjem, finalistom kuharskega natečaja Mali šef izziv, za izziv postavil pripravljanje palačink. Čeprav se sliši enostavno, v resnici ni bilo tako, saj je Jorg ocenjeval detajle. Poglej si video oddaje in preveri, kdo je pripravil najboljše palačinke in prejel 1000 evrov, ki jih podarja Mercator. Zmagovalec pa se je uvrstil tudi v ožji izbor za priljubljeno kuharsko oddajo Mali šef Slovenije, ki se kmalu vrača na naše zaslone.

Finaliste kuharskega izziva smo razglasili že teden dni nazaj, a kakšni so pravzaprav nadobudni mladi kuharji, kaj najraje pripravljajo in s čim so navdušili Jorga? Tia Vogrin je stara 11 let in na spletni kuharski izziv se je prijavila s kar šestimi pripravljenimi jedmi. Navdušila je s svojimi video posnetki, v katerih pokaže, da res rada kuha. Njena najljubša jed so piščančji trakci v smetanovi omaki, v kuhanje pa je zaljubljena že od nekdaj, saj že od malih nog pri kuhanju pomaga svoji babici. Kristjan Pirc je v izzivu pripravil kremšnite po Zarjinem receptu iz prve spletne oddaje Mali šef izziv. V kuhinji se rad loti pripravljanja številnih jedi, tudi tistih bolj zahtevnih. Nika Kolar je stara 10 let in lahko rečemo, da je s prijavami na kuharski izziv prava rekorderka, saj je poslala devet pripravljenih jedi. Pripravila je jedi po receptih z vseh šestih spletnih oddaj, burger in pico pa je naredila tudi malo po svoje, saj je dodala nekaj svojih sestavin. 11-letna Tia Luzar se je prijavila s prijateljico Majo. Sta prav zabaven par, ki nam je zaupal, da bi radi dobili denar, si ga med seboj razdelili in si nekaj privoščili. Na izziv sta se prijavili dvakrat, pripravili sta kremšnito in zdrav zajtrk. Na snemanje finalne oddaje sta prišli obe, a sta bili dogovorjeni, da pred kamere stopi Tia, ki je bila zelo blizu zmage. V finalni oddaji je pripravila palačinke v kombinaciji z vanilijevim sladoledom. Jorgu je bila ta kombinacija zelo všeč, a ga je še bolj prepričala druga tekmovalka.

icon-expand Živa Debeljak je s pripravljeno palačinko najbolj navdušila Jorga. FOTO: POP TV

In to je dvanajstletna Živa Debeljak, ki je v sedmi oddaji pripravila palačinke s svojo marmelado in zmagala ter osvojila 1000 evrov nagrade, ki jo podarja Mercator. Jorga je najbolj prepričala zato, ker je hitro pripravila čisto svoj nadev oziroma marmelado. Živa se je sicer na izziv prijavila z zdravim zajtrkom, kremšnito, pico in francoskim toplim sendvičem Croque Madame. Izkazala se je tudi s svojo idejo, saj je pico pripravila v obliki polžkov. Kuhanje ji je že od nekdaj všeč in kot pravi: "Poleg tega pa niti mami niti oči ne marata kuhanja in sem morala vskočiti jaz." Njena najljubša jed so tortilje. Najtežji izziv pa ji je bila kremšnita, ker je imela z njo največ dela.

Najboljši sosed ne bi bil najboljši, če se ne bi zavedal pomena lokalnega okolja, v katerem deluje. To pozicijo Mercator utrjuje z daleč največjim odkupom slovenskih izdelkov – v svoji ponudbi jih ima prek 20.000, sodeluje s 5000 kmetijami in je prisoten skoraj v vseh kotičkih Slovenije. Najbolj kakovostna hrana je hrana lokalnega izvora, zaradi krajših transportnih poti pa je tudi bolj sveža in okusnejša. Z izbiro lokalnega podpiramo lokalno gospodarstvo, domačega kmeta in podeželje. Izbira hrane iz naše okolice pa spodbuja tudi samooskrbo, ki je v teh časih še toliko bolj pomembna. Tega se zavedajo tudi v Mercatorju, kjer želijo s kampanjo 'Vsak vaš nakup šteje' spodbuditi k odgovorni in premišljeni izbiri živil.