Sprejmi kuharski izziv Gaje Prestor in se poteguj za bogate nagrade

Priljubljena pevka in vplivnica Gaja Prestor je tokrat oder zamenjala za kuhinjo in skupaj z Injo Slatinšek, tekmovalko 3. sezone oddaje Mali šef, pripravila odličen francoski topli sendvič croque madame. Gaja ga obožuje, ga je pa tokrat prvič pripravljala sama, no, ne čisto sama, pod vodstvom Inje. Vse nadobudne mlade kuharje vabimo, da preizkusijo njun recept in na dnu članka izpolnijo prijavnico, s katero se potegujejo za super denarno nagrado v vrednosti 500 ali 1000 evrov.

Sašo Stare je v tokratni mini oddaji Mali šef izziv gostil Gajo Prestor in Injo Slatinšek, ki sta se preizkusili v francoski kulinariki. Iz Francije prihajajo nekatere najbolj znamenite jedi, med katerimi so quiche lorraine ali lotarinška pita, soupe a l'oignon ali čebulna juha, ratatouille, po vsem svetu pa so še posebej dobro poznani francoski topli sendviči croque monsieur in croque madame, ki sta ga v studiu preizkusili tudi Gaja in Inja. Postopek priprave teh slastnih sendvičev je sicer res malo daljši, a ker ni zapleten, se jih lahko loti prav vsak od nas. Med pripravljanjem slastnega 'bruncha' (zajtrka in kosila v enem) nam je Gaja zaupala, da doma veliko kuha, še posebej pa rada pripravlja sladice in brunche, zato ji je bil ta izziv pripravljanja croque madame pisan na kožo. Res je, da rada kuha, a njena največja strast je že od nekdaj petje. Letos je imela turbulentno leto, a kot nam je zaupala, bomo zelo kmalu lahko prisluhnili njeni novi skladbi, ki je nastala s čisto novo ekipo. V studiu je res zelo lepo zadišalo po zapečenih sendvičih croque madame, verjamemo, da se ti bodo po ogledu oddaje, ki jo najdeš spodaj, pocedile sline in boš zavihal rokave ter doma pripravil te slastne sendviče.

Kako lahko sodeluješ v izzivu? Vse pogumne male šefe vabimo, da se preizkusite v svoji domači kuhinji in pripravite francoski topli sendvič croque madame ali pa iz teh sestavin naredite čisto svojo različico jedi, nato pa se s prijavo na Mali šef izziv potegujete za bogate denarne nagrade, ki jih podarja Mercator. Ker so za nami že 3 oddaje, imaš na voljo 3 recepte, ki jih lahko preizkusiš in se tudi trikrat prijaviš na izziv. Tako si pridobiš še več možnosti za uvrstitev med finalnih 5, med katere bomo podelili 3x 500 evrov in 1x 1000 evrov. Zmagovalec pa se bo uvrstil tudi v ožji izbor za 5. sezono priljubljenega kuharskega šova – Mali šef Slovenije.

