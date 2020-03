Mali šef: kako so lanski tekmovalci vplivali na dogajanje na njihovih šolah?

V prvi oddaji smo podrobneje spoznali Nežo in Lano iz OŠ Montessori Maribor ter Sebastjana in Alena iz OŠ Preserje pri Radomljah.

Mali šef Slovenije je na sporedu v nedeljo ob 18.00 na POP TV. Mali junaki se v parih potegujejo za naziv Mali šef Slovenije in za denarno podporo Mercatorja za svojo šolo. Vsaka od njih pripravlja namreč en projekt, ki bo izboljšal njihovo šolsko okolje oziroma počutje učencev. Medtem ko bodo o prvih treh mestih odločali žiranti, bo od vas, dragi bralci in gledalci, odvisna uvrstitev preostalih tekmovalcev.

Po izjemno priljubljeni prvi sezoni smo že nestrpno čakali drugo sezono šova Mali šef Slovenije. In jo dočakali. Minulo nedeljo smo tako v prvi oddaji podrobneje spoznali Nežo in Lano iz OŠ Montessori Maribor ter Sebastjana in Alena iz OŠ Preserje pri Radomljah. Štirje nadobudni kuharski navdušenci so postavili visoka merila za ostale tekmovalce, saj so s svojimi kuharskimi veščinami navdušili žirante, seveda pa ni manjkalo niti obilo dobre volje, smeha in zabave. Vendarle pa so si na koncu kipniki s pistacijo, piščančji file in pistacijin pesto po strokovni oceni prislužili več zvezdic ter tako premagali piščančjo rulado in kremasto rižoto. Tokrat sta slavili dekleti in si 'prikuhali' vstopnico za polfinale, na srečo pa tudi za fanta ni še nič izgubljeno, saj bosta dobila še eno priložnost in zagotovo dokazala, da z njima ni šale.

V naslednjih tednih boste podrobneje spoznali še preostalih 14 tekmovalcev in navijali za svoje favorite ter jim z glasovi pomagali do čim višje uvrstitve. Na srečo bodo prav vse šole prejele denarno podporo, ki jim bo v veliko pomoč pri izvedbi projekta, ki so ga ob prijavi izpostavile, višina podpore pa je, kot rečeno, odvisna od uvrstitve para iz določene šole. Ob tem se spomnimo lanskih mladih kuharskih virtuozov, ki so s sodelovanjem v šovu ne le pomagali šolam, ampak tudi razširili zavedanje, da je uravnotežena prehrana otrok oz. mladih izredno aktualna tema v današnjem hitrem času ter pokazali, da je kuhanje 'kul'. Kako priljubljeno pa je kulinarično ustvarjanje v zadnjem letu postalo na njihovih šolah ravno zaradi udeležbe v šovu ter ali so šole unovčile denarno podporo za projekte, ki so jih lani predstavile, bodo razkrili v naslednjih tednih; vsak teden bomo namreč pod drobnogled vzeli eno od šol. Pred tem pa se spomnimo, katere šole so pravzaprav sodelovale.

Najvišjo denarno podporo – 10.000 evrov sta OŠ POHORSKEGA ODREDA prikuhala zmagovalca prve sezone, simpatična Lan in Žak, ob prijavi pa so predstavniki šole zapisali: »Če zmagamo, bomo sredstva namenili za nakup zunanjih igral. Poleg igral si želimo tudi bazen in renovacijo gospodinjske in naravoslovne učilnice.«

Luka in Marcelsta sicer pristala na nehvaležnem 2. mestu, a je OŠ DRAGOMELJ, ki jo obiskujeta, po njuni zaslugi prejela 6.000 evrov denarne podpore. In kateri projekt so izpostavili ob prijavi?»Če zmagamo, bomo sredstva namenili za učilnico na prostem. Poleg tega je ena od stvari, ki jih resnično potrebujemo, tudi oder za nastopanje, fotoaparat z objektivoma in kamero za našo ekipo mladih novinarjev ali nove knjige za šolsko knjižnico.«

Na 3. mestu sta po oceni žirantov pristala Miha in Peter iz OŠ Ivana Roba, 5.000 evrov, kolikor je šola prejela, pa naj bi unovčili za, kot so lani zapisali, »... jedilnico na prostem. Sredstva bi porabili za nakup dveh novih pečic ter indukcijskih plošč, nap, nakupili pa bi tudi nove kuhinjske pripomočke za gospodinjsko učilnico, saj je vse že zelo staro in obrabljeno.«