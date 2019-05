Doza smeha: prvič se je zgodilo, da nihče ni obvladal

V zadnji oddaji pred velikim finalom kuharskega šova Mali šef Slovenije smo dobili še zadnja finalista. Pri prvem izzivu je prevladoval smeh, na račun neuspeha malih kuharjev pa so se vsi dodobra nasmejali. V drugem izzivu so dokazali, da so mali šefi pravzaprav veliki šefi in tako smo dobili še zadnji par, ki se bo v finalu boril proti Žanu in Lanu ter Mihi in Petru.

Mali šef Slovenije 9. oddaja FOTO: POP TV

V boju za laskavi naziv Mali šef Slovenije in denarno podporo njihovim šolam, se bodo v zadnji oddaji spopadli trije najboljši pari. Kot tretja sta se v finale uvrstila Marcel in Luka, a boj je bil vse prej kot preprost.

Tudi tretjega finalista so določili žiranti Jorg Zupan, Uroš Štefelin in Mojca Trnovec. Kot so povedali so mali kuharski junaki skozi oddaje kazali izjemen napredek. "Skozi oddajo in kuhanje ter komentarje so pari pomanjkljivosti odpravili," je povedal Štefelin. "Na začetku smo zelo poudarjali okus in zdaj vsi že poskušajo jedi med pripravo," je dodal. "To je pomembno za končni rezultat."

Nik Šlosar in Jan Fijavž, OŠ Pod goro Slovenske Konjice FOTO: POP TV

Tokrat smo spremljali spopad med Janom Fijavžem in Nikom Šlosarjem ter Luko Bankom in Marcelom Kosom. Jana in Nika je pri prvem kuhanju v šovu Mali šef Slovenije 'pokopal' muškatni orešček, a sta dobila še eno priložnost in se izkazala, pri ocenjevanju prejela več zvezdic kot nasprotnika in se uvrstila v polfinale. Tako vrstniki kot ravnateljica Darja Ravnik so jima čestitali za uspeh. "Borila se bova do konca, do zmage," sta napovedala. Drugi par, ki se bo boril za zadnje mesto v finalu, sta, kot omenjeno Luka Banko in Marcel Kos. Kljub začetnim dvomom, da bo njuna jed všeč žirantom, sta že v eni prejšnjih oddaj dokazala, da sta vrhunska mala kuharja in si prikuhala polfinale. Čestital jima je tudi ravnatelj Peter Jerina.

Luka Banko in Marcel Kos, OŠ Dragomelj FOTO: POP TV

Prvi izziv: Cupcakes, popolna katastrofa V prvem izzivu so morali mali šefi v 7 minutah izdelati čim več enakih kolačkov. Kdo se je bolje izkazal? Marcel: "Ko sem videl vrečke, sem bil zelo zmeden." Luki in Marcelu namreč niti sanjalo ni, kako naj se lotita podviga. Tudi Janu in Niku ni šlo najbolje, a vseeno bolje kot Luki in Marcelu, ki nista niti vedela, kako se uporablja vrečko. Janu in Niku je šlo bolje, a cilj so bile čim bolj enake tortice, ne le količina, Marcel in Luka sta se znašla po svoje … "To izgleda, kot bi nekdo zapeljal čez," je delo Luke in Marcela komentiral Uroš Šefelin. V kuhinji je vladal v glavnem smeh, a noben kolaček ni bil popoln ne pri enem in ne pri drugem paru. "Prvič so prišli do izenačenja v prvem izzivu A obvladaš in dokazali smo, da nihče danes ni obvladal,"se je pošalil Uroš. Tako v zadnji polfinalni oddaji ni dobil prednosti nihče od parov.

Mali šef Slovenije 9. oddaja FOTO: POP TV

Mali šef Slovenije 9. oddaja FOTO: POP TV

Drugi izziv: Najboljši krožnik je tokrat 'žirantsko kosilo' "Jaz mislim, da tak visok nivo je zelo težko doseči in je treba biti kar mojster," je komentiral Marcel. Mojca je nato razložila: "Na krožniku so tri najljubše jedi žirantov. Jorgove jagnječje kronice, Uroševe dagnje in moje mlado korenje in bob." Nik je priznal, da je samo enkrat pripravljal bob, Nik pa je prvič slišal zanj. "Te jedi smo vkomponirali v vrhunsko jed, ki smo jo poimenovali 'Žirantska krona," je pojasnila Mojca. "Vaša naloga je narediti kopijo tega krožnika," je pojasnil Jorg. Pozornost so morali mali kuharski junaki nameniti tako teksturam, kot tudi okusu in izgledu.

Žirantski krožnik FOTO: POP TV

Luka in Marcel med pripravo glavnega krožnika FOTO: POP TV

Otroci so poskusili jed, stekli v trgovino, nabrali potrebne sestavine in se lotili izziva. Marcel in Luka sta si razdelila opravila. Kot je povedal Marcel, je treba pri jagnjetini paziti, da česa pri čiščenju kože ne odstranimo ali poškodujemo, saj lahko meso odstopi od kosti. "Jagnjetina te rada zavede, ker je ne kuhamo vsak dan, pa škoda je, če jo poškoduješ, ker je precej draga," je povedal Jan. Luka se je lotil čiščenja školjk, Jan in Nik pa luščenja boba in priprave mesa. Najprej sta jagnjetino na hitro popekla v ponvi, nato pa položila v pečico na 200 stopinj Celzija za približno 20 minut. Sta bila prehitra? Živčki na delu … Žiranti so komentirali, da imajo otroci stvari pod nadzorom, čeprav sta se Jorgu zdela Luka in Marcel nekoliko živčna. Marcel je meso postavil v ponev, ko je bila še prehladna. Bil je napet, živčen, na trenutke odrezav. "Težko je kuhati zraven take osebe," je priznal Luka, ki je ob Marcelovi živčnosti težko ostajal miren.

Težave so se začele pojavljati na obeh straneh. Marcel je položil bob v prehladno vodo. "Ojoj, svež peteršilj sva pozabila dodati v omako!" je z druge strani studia zavpil Nik, ki se je tega spomnil, šele ko je videl Luka med sekljanjem peteršilja. Luki ni bilo prav. "Živčna sta," je povedal Jan.

Jan in Nik med pripravo jedi FOTO: POP TV

Jan se je rahlo opekel z vrelim krompirjem, Marcelu omaka ni bila všeč, Luka je komentiral, da se iz mesa izceja preveč soka … Na drugi strani sta Nik in Jan vriskala od veselja, ker je bila njuna jagnjetina ravno prav pečena. 45 sekund pred koncem so postavljali stvari na krožnik, tekli do glavnega pulta si ogledati krožnik žirantov, da bi naredili čim boljšo kopijo. Nik in Jan sta omenila, da sta pozabila soliti meso in pire … Komu je šlo bolje?

Pred žiranti … Prva sta krožnik pred žirante nesla Jan in Nik. Kot sta povedala, sta s krožnikom zadovoljna in okusi se jima zdijo podobni okusom jedi žirantov. "Jagenjček je primerno pečen, pireju manjka malo soli, okusa," je komentiral Jorg in dodal, da sta preveč varčevala pri začimbah. "Sem presenečena nad mesom, omakica je premalo 'potenstana'," je komentirala Mojca. Uroš ni bil zadovoljen z okusi zaradi premalo začimb. "Šteje cela jed," je dodal.

Pokušanje jedi Jana in Nika FOTO: POP TV

Luka in Marcel sta se odločila za nekoliko drugačno potezo – jed sta postregla tako, da sta na mizo postavila še sol in poper. "Vsakič, ko greš v restavracijo, sta na mizi tudi sol in poper. Zdelo se nama je pametno, da sta tudi sol in poper," je pojasnil Marcel. "Škoduje zagotovo ne." Ko je pokusila Mojca, sta bila zadovoljna, Uroša nista znala oceniti … "Okusi super, samo tekstura ni ravno prava," je komentiral Uroš. Nad komentarji sta bila Luka in Marcel razočarana. Ocene … Jan in Nik sta po mnenju Uroša pripravila tehnično pravilen, a po okusu 'prazen' krožnik. Dal jima je 4 točke, enako kot nato tudi Mojca. Jorg je pohvalil meso in pokritiziral okuse. Dodelil jima je 4 zvezdice. Luka in Marcel sta od Uroša prejela 4 zvezdice. "Krožnik je bil dober, zmotil me je pire," je komentiral. Jorg jima jih je dodelil enako, ker je bilo meso zanj prepečeno. Mojca je bila z okusi zadovoljna in jima dala 5 zvezdic. Kot zadnja sta si tako nastop v finalu prislužila Marcel in Luka! Ne zamudite velikega finala v nedeljo, 2. junija ob 18.10!

Veselja Luke in Marcela FOTO: POP TV

Glasujte za svojega favorita! Velike junake z malimi kuhalnicami lahko v oddaji Mali šef Slovenijespremljate vsako nedeljo na POP TV ob 18.10! Oddaje najdete tudi na VOYO.SI. Dogajanje lahko ves čas spremljate na našem facebook profilu Mali šef Slovenije, pridružite se nam na instagramuin ne pozabite na najbolj kul kulinarični 'hashtag': #malisef. V šovu tekmujejo pari, ki obiskujejo različne osnovne šole na različnih koncih Slovenije. Potegujejo se za naziv "Mali šef Slovenije"in denarno podporos strani Mercatorja, s katero bosta pomagala svoji šoli pri nakupu nečesa, kar res potrebuje. Medtem ko bodo o prvih treh mestih odločali žiranti, bo od vas, dragi bralci in gledalci, odvisna uvrstitev preostalih tekmovalcev. Zatokupujte Moje znamke, prejmite kodo in glasujte za šolo po vaši izbiri!