Mali šef Slovenije: Agata in Neja pripravili velikonočno jed

Priprave tradicionalnih slovenskih velikonočnih jedi, med drugim tudi potici podobne sladice, sta lotili Agata in Neja, prisrčni kuharski mojstrici in tekmovalki televizijskega šova Mali šef Slovenije. Barbara Slukan ju je obiskala na domu in ju postavila pred izziv. Pripraviti sta morali velikonočno jed za Svetova voditelja, na koncu pa krožnik predstaviti, kot se spodobi. Kako jima je šlo?

