Mali šef Slovenije: čas je za superfinale!

Prišli smo do konca letošnje sezone Malega šefa Slovenije in ostalo je samo še zadnje dejanje - superfinale! Kdo bo okronan za Malega šefa Slovenije 2021 in kdo bo svoji šoli prikuhal najvišjo denarno donacijo v višini 10.000 evrov, ki jo poklanja Mercator? Ne zamudite velikega finala nocoj ob 18. uri na POP TV!

Devet oddaj je za nami in prav vsi tekmovalci letošnje sezone so pokazali, da kuhanje enostavno obvladajo. Štirim, ki so jih žiranti okronali z največ zvezdicami, se je uspelo prebiti v veliki finale in nocoj jih tako čaka še zadnja preizkušnja.

Vsak pravi šef potrebujte tudi svojo šefovsko uniformo – in svoje čisto prve uniforme bodo tik pred začetkom velikega finala kuharskega šova Mali šef Slovenije dobili tudi mali šefi Janez Zibelnik in Žan Kern terJan Janežič in Kristian Tomasović. Simpatična nogometaša Jan in Kristian bosta dala vse od sebe in poskušala prepričati žirante, da si laskavi naziv Mali šef Slovenije zaslužita onadva, na drugi strani pa se bosta za isto borila tudi prijatelja Janez in Žan. Kateri par bo sezul žirante? Kateri par bo pokazal kulinarični presežek in osvojil glavno donacijo, ki jo šoli podarja Mercator, v višini kar deset tisočakov?

Kdo bo domov odpotoval okronan za Malega šefa Slovenije in svoji šoli priboril donacijo v višini 10.000 evrov, ki jo podarja Mercator? Ne zamudite super finala nocoj ob 18. uri na POP TV!

Spomnimo … 10-letni Janez Zibelnik in 11-letni Žan Kern iz OŠ Matije Valjavcav Preddvoru sta najboljša prijatelja in se poznata od rojstva. Jan pravi, da bo šef, ko bo velik, Žan pa bo kmet. Eden bo kuhal, drugi pa po skrbel za kmetijo. S tremo nimata težav in takoj, o sta izvedela, da bosta sodelovala v šovu, sta bila prepričana, da bosta zmagala. V primeru zmage želita, da njuna šola denar porabi za izgradnjo zunanje učilnice, za nadstandardno računalniško in športno opremo ter za pomoč socialno ogroženim učencem, ki bi se tako enakovredno udeleževali nadstandardnih šolskih dejavnosti.

13-letni Jan Janežič in 12-letni Kristian Tomasović, ki ju prijatelju imenujejo kar Janko in Kiki, obiskujeta OŠ Valentina Vodnika v Ljubljani. Sta prijatelja, nogometaša, Jan pa občasno koga tudi postriže. Tudi onadva nimata težav s tremo in kot pravita, sta ustvarjena za pred kamero. Denar bi rada namenila za sofinanciranje nakupa kuhinjskega pribora v šoli, sofinanciranje nakupa kuhinjskega kotla in šolskih ekskurzij.

Glasujte, glasujte! Medtem ko žiranti odločajo o prvih treh mestih in s tem o razdelitvi najvišjih treh donacij, ki jih šolam malih kuharjev podarja Mercator, je uvrstitev preostalih parov (in s tem porazdelitev preostalih donacij njihovim šolam) povsem odvisna od vaših glasov! Ob nakupu izdelkov z oznako Mali šef na računu prejmete kodo za glasovanje. Z njo na malisef.mercator.si glasujete za šolo, ki bi ji radi pomagali do donacije. Oddajte svoj glas in pomagajte razdeliti skupno kar 30.000 evrov. Glasovanje poteka od 8. 3. do 10. 5. 2021. Še več zanimivosti o naših letošnjih malih velikih kuharjih lahko izveste TUKAJ. Oddaje Mali šef Slovenije si lahko en dan vnaprej pogledate na VOYO.