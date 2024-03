Mali šef Slovenije: Emo in Ulo sladki ravioli ponesli v polfinale

V kuharskem znanju sta se pomerila para iz OŠ Polzela in OŠ Ivana Babiča - Jagra Marezige. Ula in Ema iz OŠ Polzela sta 11-letnici, ki sta hkrati tudi najboljši prijateljici. Navdušeni kuharici priznavata, da sta pri hrani precej izbirčni, Ema pa je še alergična na mleko, mlečne izdelke, arašide, oreščke, breskve in kivije. Zgovorni Nika in Cataleya iz OŠ Ivana Babiča - Jagra Marezige sta prav tako najboljši prijateljici, stari let in pol in 10 let, ki se veliko smejeta in zabavata. Tremo premagujeta kar s pačenjem, med kuharskim tekmovanjem pa se želita predvsem zabavati.

Žiranti predstavili prvi izziv

Tudi to sezono so v čevlje žirantov stopili stari znanci oddaje – Jorg Zupan, Mojca Trnovec in Gregor Jager. Jorg je razkril, da bodo pri izzivih tokrat ubrali nekoliko drugačen vrstni red – začeli bodo s sladico. "Ampak ne s klasično. Izgledati mora kot slana jed," je dodal Gregor. Žiranti so nalogo še dodatno otežili, saj so malim kuharjem naložili še dodatno nalogo, in sicer, da mora biti sladica veganska.