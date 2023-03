Mali šef Slovenije: kakšna so pričakovanja osnovnih šol?

Na koncu sta bila za odtenek boljša Patrik in Matic iz OŠ Belokranjskega odreda Semič in tako sta postala letošnja prva polfinalista, tudi za Zalo in Gašperja z OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica pa ni še nič izgubljeno – na voljo bosta namreč imela še drugo priložnost in prepričani smo, da bosta dala vse od sebe, saj si, tako kot preostalih 14 tekmovalk in tekmovalcev, močno želita naziva Mali šef Slovenije ter Mercatorjeve donacije. Najboljši kuharski pari si bodo namreč tudi letos razdelili finančna sredstva v skupni višini 30.000 evrov, ki jih Mercator namenja za uresničitev šolskih projektov, pri tem pa poleg lastnega znanja in spretnosti računajo tudi na vašo pomoč !

Največji kuharski šov za najmanjše, malo večje in zelo velike otroke je nazaj. V nedeljski oddaji smo spoznali prve štiri zgovorne in nasmejane kuharske mojstre, ki so več kot uspešno prebili led pete sezone oddaje Mali šef Slovenije . Izkazati so se morali v pripravi tradicionalne kmečke pojedine, s katero so morali navdušiti zlasti žirantko Mojco , ki ji je tradicionalna slovenska kuhinja blizu in se jo trudi približati ljudem.

Glasovanje poteka od 6. 3. do 8. 5. 2023. O prvih treh mestih bo odločala žirija, uvrstitev preostalih petih tekmovalnih parov pa je odvisna od vaših glasov!

Seveda je glavni cilj mladih kuharskih virtuozov kar najbolje predstaviti svojo šolo ter ji priboriti čim višjo donacijo, s katero bodo tako zdajšnji kot prihodnjim generacijam omogočili bolj kakovostno izobraževanje, učenje in odraščanje. Tekmovalce pri ustvarjanju kulinaričnih mojstrovin budno spremljajo in za njih navijajo tako sošolci in vrstniki, kot tudi učitelji in drugi predstavniki njihovih šol. Pričakovanja so zato na obeh straneh upravičeno zelo visoka.

Na OŠ Belokranjskega odreda, od koder prihajata zmagovalca prvega dvoboja Patrik in Matic, denimo pričakujejo višji nivo zavedanja o pomenu kulturnega in raznolikega prehranjevanja, na OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica, ki jo obiskujeta Zala in Gašper, pa razvoj vseh kompetenc, ki jih mladi potrebujejo za uspešno kariero: ustvarjalnosti, iznajdljivosti, spretnosti ter timskega duha. Na OŠ Frana Albrehta Kamnik, ki jo zastopata Eva in Lili, pričakujejo, da bo oddaja Mali šef v tekmovalcih vzpodbudil še večjo željo po spoznavanju različne vrste kulinarike in prehranskih kultur, na Kristjanovi in Tjaževi OŠ Velike Lašče pa bi bili najbolj veseli, če bi tekmovalci širili zavest o pomembnih vrlinah sodobnega časa: prijateljstvu, odgovornosti, poštenosti, spoštovanju, znanju ter inovativnosti.

Tudi na OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje, kjer vneto navijajo za Otjo ter Rajo, so pričakovanja visoka: želijo namreč, da bi oddaja otroke spodbudila k ustvarjalnosti pri pripravi hrane doma in jim razširila obzorja na področju možnosti poskušanja in priprave raznolike hrane. Na OŠ Litija si želijo, da bi oddaja pomagala razvijati primeren odnos do hrane in njihova učenca Saša ter Tima spodbujala in primerno motivirala pri pridobivanju novih znanj. Tudi na OŠ Toneta Čufarja Ljubljana pričakujejo, da bosta njihova zastopnika Lia in Pino v Malem šefu pridobila dragocene izkušnje za življenje, tako s področja kulinarike in prehranjevanja na sploh kot tudi s področja socialnih veščin, na OŠ Božidarja Jakca, s katere prihajata Bojana in Zora, pa želijo, da bi oddaja mlade spodbudila k ustvarjanju jedi iz ekološko in lokalno pridelanih živil, uporabo čim več različnih skupin živil pri kuhi ter posledično energetsko in hranilno uravnotežene obroke.

Glavni cilj projekta je opolnomočiti otroke za samostojno pripravo hrane

Ni kaj, vse želje so še kako na mestu in v veliko veselje je opazovati zagnanost ter kreativnost perspektivnih mladih kuharskih mojstric in mojstrov, ki se že v rani mladosti pogumno lotevajo različnih tehnik priprave hrane in eksperimentiranja z okusi. S svojim zgledom so pomemben vzor vrstnikom iz vse države in ravno to je poleg častnega naziva in privlačne nagrade glavni namen tega kuharskega šova: opogumiti ter opolnomočiti otroke za samostojno pripravo hrane in jih opremiti s kar največ znanja ter polno vrečo koristnih idej, kako premišljeno uporabiti sestavine v domači kuhinji, da ostane kar najmanj odpadkov.

Prav tako je v oddaji odlično izpostavljen pomen podpore domačemu gospodarstvu, saj je tekmovalcem pri kreiranju jedi na voljo pestra ponudba kakovostnih izdelkov slovenskih pridelovalcev, predelovalcev in dobaviteljev, ki so v Mercatorju opremljeni s posebno oznako Mali šef, z njihovim nakupom pa pridobite kodo, s katero potem glasujete za svojega favorita. Poleg tega lahko tudi doma pripravite slastne jedi iz oddaje in uživate v njihovih okusih.