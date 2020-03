Mali šefi dokazujejo, da vrednote še niso pozabljene

Mali šefi so si pomagali tudi v situacijah, ko bi morda pomislili, da bojo raje kot za tekmovalce nasprotne ekipe poskrbeli zase. Vendar niso. Solidarnost, pripravljenost pomagati drugemu, prijateljstvo in kolegialnost so že takrat očarali žirante, ki so to tudi jasno povedali. Poleg tega, da so to vrednote, ki jih prinesemo največkrat od doma, je pomembno tudi kako spodbudno je okolje, v katerem otrok preživlja velik del svojega časa – torej v šoli. O tem, kako spodbujajo kolegialnost med otroki, smo povprašali tudi odgovorne zaposlene v šolah, ki jih obiskujejo tekmovalci letošnje sezone šova Mali šef Slovenije.

"Kolegialnost na šoli spodbujamo z lastnim zgledom, s prijaznim, spoštljivim odnosom in pozitivnim pristopom do težav,"so zaupali na Osnovni šoli Antona Ukmarja Koper. "V pouk vključujemo sodelovalno in skupinsko učenje. Med razrednimi urami se veliko pogovarjamo o medsebojnih odnosih. V aktivnostih izven pouka in med poukom vključujemo igro vlog. Ravno tako spodbujamo medvrstniško pomoč." Kot šola sodelujejo z enoto Rdečega križa, pri projektu Drobtinica, njihova učiteljica Laris Štokaje predsednica društva Palčica Pomagalčica … Na Oš Gustava Šiliha kolegialnost spodbujajo jo s projektom Veliki brat, velika sestra (skrb za mlajše učence na šoli), Jaz zate, ti zame (izmenjava oblačil, knjig, igrač) in projektom Prostovoljstvo.