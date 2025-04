Mali šef Slovenije: mala mal'ca za male kuharje!

V letošnji sezoni bodo otroci tekmovali posamezno in ne več v dvojicah. Nagradni sklad še zmeraj ostaja enako bogat in še zmeraj je namenjen osnovni šoli, s katere prihajata mala kuharica ali mali kuhar!

Spoznavali bomo zanimive otroke in njihove zdrave ideje za zajtrk ali kosilo. Kdo pa bo ocenjeval njihove jedi?

Letos bosta jedi pokušala Mojca Mihovec in Jorg Zupan, priljubljena in nagrajena slovenska chefa, ki ju poznamo že iz preteklih sezon. A za razliko od preteklih sezon, jedi ne bosta samo ocenjevala, temveč bosta otrokom pomagala dopolniti njihov osnovni recept. Dodali bodo potrebne ogljikove hidrate, beljakovine, vlaknine, zelenine, rumenine, vitamine ... jih naučili preprostih postopkov in divjih idej za dvig jedi na višjo raven. Višjo raven zdravja. Preprosto pripravo. Čudovit izgled in blazen efekt.