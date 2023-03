Mali šef Slovenije: v nedeljo prihaja 16 navihanih in nasmejanih malih šefov

Pred nami je vikend, ki prinaša nekaj slastnega. Največji kuharski šov za otroke vseh starosti se vrača na POP TV. V nedeljo ob 18. uri boste spoznali 16 navihanih, zgovornih in nasmejanih otrok. Zraven vam bo mogoče malo nerodno, ker verjetno kuhajo še bolje od vas. Poleg tega, da znajo vrteti kuhalnice, pa znajo vrteti tudi nogometne in košarkarske žoge, brenkajo na kitare, pihajo v klarinete, pritiskajo na klavirske tipke in tipke naših žirantov, ki bodo tudi letos ocenjevali njihove izdelke.