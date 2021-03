V zadnjem letu smo vsi veliko časa preživeli doma, ustvarjali smo v kuhinji, tudi za otroke je bila to odlična priložnost, da izpopolnijo svoje kuharsko znanje in se prijavijo na Malega šefa Slovenije. In prijav je bilo res veliko, nova sezona, ki se bo začela v nedeljo, 7. marca, ob 17:50 na POP TV, pričakujte nove in nore jedi in še večje kuharsko znanje.

