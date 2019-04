Tokrat se bodo morali soočiti z akvarijem, polnim morske hrane

Prva kuharska bitka je za nami. Že to nedeljo bodo kuhalnice zavihteli drugi štirje mladi kuharji. Spoznajte, kdo so Petra, Miha, Sara in Tevž. Kdo se bo bolje izkazal v izzivu? Kdo bo pripravil boljši krožnik?

Družinski zabavni šov Mali šef Slovenije,ki je na sporedu ob nedeljah ob 18.10 na POP TV in ponovitev po oddaji Zvezde plešejo ter vedno na VOYO.SI, je v polnem razmahu. V prvi oddaji sta si vstopnico za polfinale že prikuhala Lan in Žak Verko. Kdo bo slavil ta teden?

Miha Vidic in Peter Baša FOTO: POP TV

Poglejte si zmagovalni recept iz prejšnje oddaje Mali šef Slovenije!

Peter Baša in Miha Vidic Peter in Miha sta prijatelja, ki obiskujeta 6. razred OŠ Ivana Roba v Šempetru pri Gorici. Oba sta se za sodelovanje prijavila vsak s svojim prijateljem, a ker prijatelja nista bila izbrana, sta pristala skupaj. Peter najraje pripravi pohane piščančje zrezke in pečen krompir, uživa pa ob nonovi mineštri in nonini pici. Sam največkrat pripravlja testenine z najrazličnejšimi omakami. Pravi, da ne mara ajde, pri kuhanju pa sta mu nadležni opravili pospravljanje in pomivanje. "Moja najljubša razvada so kisli bomboni, za posebne priložnosti pa najraje jem čips," je povedal. Peter rad bere in njegovi priljubljeni zbirki sta Pet prijateljev in Harry Potter. Obožuje nogomet, posluša Iztoka Mlakarja. "Moj najljubši film je Jumanji in serija fiilmov Harry Potter." Miha pravi, da je vesel, da je pristal v paru Petrom. "Sva prijatelja, poznava se od vrtca dalje. Obiskujeva isto šolo. Druživa se med odmori in včasih po pouku," je povedal. Miha rad pripravi rižote, njegova najljubša jed je tatarski biftek, ki ga pripravi sam. "Moj oče je pred par leti začel raziskovati, kaj je pomembno pri pripravi dobrega 'steaka'. Naučil se je, da je najpomembnejše dobro meso, ki pa mora biti tudi pravilno in dovolj časa 'uležano'. Tako je raziskal različne priprave mesa, med drugim tudi tatarskega biftka. Sam sem velik ljubitelj le-tega. Tako sem ga najprej nekajkrat pripravil z očetom, zdaj pa ga pripravim tudi sam. Začinjanje mi še ne gre najboljše, a pravijo, da vaja dela mojstra," je razložil. Miha najraje kuha za družino, saj se mu zdijo najboljši kritiki, njegov vzornik pa je Gordon Ramsey. "Pa čeprav včasih zeloooo grdo govori," je dodal. "V šovu Masterchef junior je z otroci zelo prijazen in jih ogromno nauči." In kaj najraje sam poje? "Uf, kakšno vprašanje … najraje jem hrano," se je pošalil. "Ko potujemo, rad poskusim nove stvari. Rad imam tudi kitajsko hrano." Ne mara pa solate. Pri kuhanju ne mara, da se kdo vmešava v njegovo kuho in mu spreminja načrt. Miha se v prostem času ukvarja s plesom. Hip hop pleše že šesto leto in se udeležuje tekmovanj. Njegova najljubša knjiga je Dnevnik nabritega mulca, obožuje znanstvenofantastične filme, serijo Prijatelji in Havaii 5.0. Rad si pogleda tudi kuharske televizijske šove.

OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici

Njuna šola: OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici Šola, ki jo obiskujeta Peter in Miha, je bila zgrajena leta 1965. Poimenovali so jo po pesniku, pisatelju in satiriku Ivanu Robu. Od takrat je šola večkrat spremenila svojo podobo, postopoma se je dogradila kuhinja z jedilnico, dodatne učilnice, upravni prostori, telovadnica in zunanje igrišče. Vsa leta se šola uspešno vključuje v življenje in delo kraja ter širše okolice. Na mnogih prireditvah v kraju, širši okolici in v zamejstvu nastopajo učenci in učenke te šole. Šola je bila in še vedno je gostiteljica številnih tekmovanj – od občinskih, regijskih, državnih do mednarodnega tekmovanja. "Naši učenci dosegajo odlične rezultate na različnih športnih tekmovanjih, v tekmovanju iz znanja slovenskega, angleškega in italijanskega jezika, matematike, fizike, kemije, logike, biologije, zgodovine, geografije," so povedali v vodstvu šole. "Mnogo je učencev in učenk, ki so osem let zvesti dobri knjigi, sodelujejo na tekmovanju Vesele šole, delajo v modelarskem krožku, udeležujejo se tekmovanja v znanju o sladkorni bolezni. Pevski zbor vsa leta sodeluje na različnih revijah, srečanjih, proslavah in drugih prireditvah. Vključujemo se v različne natečaje in razpise." Zakaj Mali šef? "Učiteljice gospodinjstva se udeležujejo različnih izobraževanj, ki jih predlaga ministrstvo samo ter različnih sejmov, delavnic in predstavitev. Prav zato se nam je projekt Mali šef Slovenije zdel za naše učence zelo zanimiv. Nekateri učenci so zelo tekmovalni in pri kuhanju zelo sposobni. Menimo, da take oddaje in taki izzivi učence še bolj spodbujajo k samoiniciativnosti in ustvarjalnosti. Poleg tega so take izkušnje v življenju izredno dragocene. Na tej poti bomo kot šola naše učence spodbujali in jim vlivali pogum do zmage, saj menimo, da bosta naš Miha in Peter še zelo uspešna in znana kuharja." V primeru zmage bodo sredstva namenili za jedilnico na prostem."Sredstva bi porabili za nakup dveh novih pečic ter indukcijskih plošč, nap, nakupili pa bi tudi nove kuhinjske pripomočke za gospodinjsko učilnico, saj je vse že zelo staro in obrabljeno," so še povedali na šoli.

Sara Knez in Tevž Žagar FOTO: POP TV

Sara Knez in Tevž Žagar 11-letna Sara in leto starejši Tevž prihajata z Osnovne šole Škofljica. Skupaj tekmujeta, ker so ju tako združili, a sta postala dobra prijatelja, ki ju druži kuhanje. "Pri kuhanju se zelo zabavava," je povedal Tevž. Sara nima kuharskega vzornika, rada pa kuha z mamo in obema babicama. Njene najljubše sestavine so piščanec, govedina, jabolka, sladkor, jajca, smetana, sladica in palačinke. Ne mara solate in ananasa, pri kuhanju pa ne mara opeklin in čiščenja rib. Najljubša knjiga? "Jorge Bucay – izbrane njegove knjige," je povedala. Obožuje kotalkanje, smučanje in ples, posluša Nino Pušlar. Rada si ogleda serije Soy Luna ter Megi in Bianca, najljubša pa ji je risanka Kako izuriti zmaja. Tevž, ki najraje speče vaflje, palačinke, pice, lazanjo in skuha rižoto, najraje kuha z očetom, s katerim menda pripravita najboljšo bučno juho."Moj kuharski vzorniki so vsi kuharji, ki jih gledam na MasterChefu z Ramsayjem," je povedal. Tevž ne mara solate in fig. "Pri kuhanju pa ne maram rezanja čebule in da mi olje šprica v roko," je povedal. "Ne morem recimo položiti pleskavice …" Njegova razvada so piškoti oreo, razmočeni v mleku. Tevž rad igra nogomet, najljubša knjiga je Dnevnik nabritega mulca, glasbeni izvajalec pa NCS. Film? "Jurski park ali Jurski svet." Serija? "Stranger things."

OŠ Škofljica

Njuna šola: OŠ Škofljica Zavod Osnovna šola Škofljica sestavljajo tri šole. Podružnična šola Želimlje je bila postavljena na pobudo župnika, pisatelja in akademika Frana Saleškega Finžgarja že leta 1903. Matična šola je bila zgrajena na obrobju Ljubljanskega barja. Podružnična šola Lavrica pa je nova, saj je leta 2016 nadomestila utrujeno predhodnico. Stavbe so polne otroškega gibanja, saj je letos v zavod Osnovna šola Škofljica vpisanih 1186 učencev v 52 oddelkih, kar jih uvršča med pet največjih osnovnih šol v Sloveniji. "Naši učenci so radovedni, a radoživi in razposajeni, zato jih privlači pisani svet svobode," so povedali v vodstvu šole. "Kljub vsemu jih poskušamo učiti in vzgajati, naučiti in pripraviti za vpis v srednje šole in za vsakdanje življenje z izvajanjem osnovnega in razširjenega programa osnovne šole. Pri tem smo bolj ali manj uspešni. Ker pa smo prepričani, da se v učencih skrivajo mnoge sposobnosti, jih poskušamo usmerjati, da lahko pokažejo svoje talente tudi na drugih področjih, kot so glasba, likovno in literarno ustvarjanje, ples in folklora, fotografija in šport …" Zakaj Mali šef? "Tevž in Sara sta seveda naša favorita in zelo smo veseli njunega sodelovanja v kuharskem šovu Mali šef. Vsa šola ju bo spodbujala in jima stala ob strani. Zelo se veselimo njunih nastopov," so povedali. "Če zmagamo, bomo sredstva namenili za ureditev sobe za umirjanje oziroma senzorske sobe za otroke s posebnimi potrebami in vedenjskimi težavami. Del sredstev bi namenili za nakup smučarske opreme, saj je obstoječa že precej v letih. Tako bomo še naprej lahko omogočali vsem učencem udeležbo v zimski šoli v naravi. Potem bi dokupili nova kolesa za opravljanje kolesarskega izpita." Glasujte za svojega favorita! Velike junake z malimi kuhalnicami lahko v oddaji Mali šef Slovenijespremljate vsako nedeljo na POP TV ob 18.10! Oddaje najdete tudi na VOYO.SI. Dogajanje lahko ves čas spremljate na našem facebook profilu Mali šef Slovenije, pridružite se nam na instagramuin ne pozabite na najbolj kulski kulinarični 'hashtag': #malisef. V šovu tekmujejo pari, ki obiskujejo različne osnovne šole na različnih koncih Slovenije. Potegujejo se za naziv "Mali šef Slovenije" in denarno podporos strani Mercatorja, s katero bosta pomagala svoji šoli pri nakupu nečesa, kar res potrebuje. Medtem ko bodo o prvih treh mestih odločali žiranti, bo od vas, dragi bralci in gledalci, odvisna uvrstitev preostalih tekmovalcev. Zatokupujte Moje znamke, prejmite kodo in glasujte za šolo po vaši izbiri!