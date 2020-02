Mali šef Slovenije: razkrivamo tekmovalce druge sezone

Pripravite se na gnečo v kuhinji! Na dan žena, 8. 3. 2020, ob 18.00, prihaja na POP TV nova, druga sezona kuharskega tekmovanja za otroke, Mali šef Slovenije! Po prvi sezoni so bili odzivi staršev in učiteljev navdihujoči.

Otroci so se znova začeli družiti, skupaj so ustvarjali v kuhinjah, babice so imele polne roke dela s predajo družinskih receptov, mame pa s čiščenjem okupiranih kuhinjskih pultov. Namesto igranja igric, lupijo jabolka in namesto buljenja v telefon, nepremično zrejo v pečico in se čudijo, kako jim vzhajajo sufleji. Za nas so vsi tekmovalci zmagovalci, vi pa s svojimi glasovi odločite, kdo bo svoji šoli priboril najvišjo donacijo, ki jo podarja Mercator. Žirantski ansambel pod taktirko voditelja Saša Stareta ostaja isti: priznana kuharica in sommelierka Mojca Trnovec, trendseter okusov Jorg Zupan in ikona visoke kulinarke, Uroš Štefelin. Kateri tekmovalni par jih bo prepričal letos in komu bodo namenili največ zvezdic? Med seboj se bodo pomerili spodnji kuharski tandemi: Zavod Antona Martina Slomška Maribor, OŠ Montessori, Neža Kovačevič (11 let) in Lana Messner (12 let) Neža: "V družini vsako leto malo pred božičem pečemo piškote. Pri peki sodeluje tudi babica Vida, pa teta in botrca. Pečemo medenjake, linške oči, koroške kruhke, rogljičke vseh vrst, huzarske krapke, makrone, cimetove zvezdice in seveda potico. Vse to pripravljamo dietno – brez glutena, saj imamo v družini celiakijo." Lana: "Kuhala bom z Nežo, ker ima rada izzive, je smešna in zanimiva ter polna idej. Sva zelo dobri prijateljici in sošolki. Moja najljubša sladica je mango guanngo, ki sem si jo sama izmislila. Najraje jem testenine z gobovo omako, ne maram pa radiča, klobas in večine mesa."

Neža Kovačevič in Lana Messner

Osnovna šola Preserje pri Radomljah, Alen Enci (13 let) in Sebastijan Kmetič (13 let) Alen: "Kuhal bom z Sebastjanom, zato ker sva v šoli in zunajšolskem življenju zelo dobra prijatelja. Združujeta naju igranje igric in šola. Skoraj nikoli se ne spreva, razen zaradi nesporazumov." Sebastjan je ribji človek: "Rad pripravljam ribe, najraje jem školjke, ki jih pripravi mami, največja družinska skrivnost je recept za ribji brodet!"

Alen Enci in Sebastjan Kmetič FOTO: POP TV

Osnovna šola Planina pri Sevnici, Izidor Vidmar (12 let) in Domen Kovač (12 let) Izidor: "Kuhal bom z Domnom Kovačem, ker sva že dolga leta prijatelja. Družijo naju kuhanje, smučanje, namizni tenis in še drugi športi. Sva v dobrem odnosu. Skupaj najraje pripraviva losos s krompirjem." Domen: "Najraje kuham sam, najboljši partner pa je Izidor. Ne maram čistiti rib, najraje pa si smetano kar iz tube stisnem v usta. Moj kuharski vzornik je Ana Roš in najraje kuham za družino."

Izidor Vidmar in Domen Kovač

Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju, Staša in Stella Trunk (11 let) Staša: "Kuhala bom z Stello. Z njo pa zato, ker tudi sicer največkrat kuham z njo. Včasih sva se sprli, ker se enostavno nisva strinjali, kako bi kaj naredili in zato, ker sva obe hoteli delati isto delo. Najraje z babi pečeva jabolčno pito. Moja najljubša sladica pa je sufle." Stella: "Jaz nimam najljubše sladice, vendar rada skupaj z Stašo pripravljam sufle. Imava dva psa in eno činčilo. Večinoma se v prostem času na igrišču igrava s prijatelji, poslušava glasbo ter se približno tri ure na dan pogovarjava z prijateljico. Včasih tudi več, ampak ni pomembno. Vseeno mami pravi, da je preveč."

Saša Trunk in Stella Trunk FOTO: POP TV

Osnovna šola Mengeš, Ana Natalie Dornik (12 let) in Martina Marković (13 let) Ana Natalie: "Najraje kuham z očijem, ker kuham z njim že od malih nog in je moj kuharski vzornik. Pri kuhanju ne maram površnosti. Moja najljubša razvada je makova pita z jabolki. Treniram atletiko, moj hobi pa je kolesarjenje z mami." Martina: "Moja najljubša razvada je čokolada. Muffini, ki jih pripravim sama. Piškoti s koščki čokolade, ki jih tudi pripravim sama. Plešem moderen balet in najraje pripravljam tortilje. Recept za tortilje je družinska skrivnost, saj si ga je izmislil moj oče."

Ana Natalie Dornik in Martin Marković FOTO: POP TV

Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje, Val Goter (10 let) in Mistral Ranzinger (10 let) Val:"Kuhal bom z Mistralom. Z njim uživam v kuhanju, saj je vztrajen in zabaven ter se nikoli ne vda. Sva odlična prijatelja in razumeva 'finte' drug drugega. Oba rineva naprej, saj želiva izboljšati svet in nihče naju ne mora ustaviti." Mistral: "Sem zaprisežen tabornik in taborim že od prvega leta. Narava in taborniške veščine so mi zelo všeč. Velik hobi in moja ljubezen je glasba. Igram klavir in pojem v dveh pevskih zborih. Uživam v plesih naše folklorne skupine, ki je ena najboljših med slovenskimi osnovnimi šolami."

Val Goter in Mistral Razinger FOTO: POP TV

Osnovna šola Antona Ukmarja Koper, Sara Hrovat (11 let) in Naja Hadžić (10 let) Sara: "Moj kuharski vzornik je poleg znanih kuharjev predvsem moja babica, ki je kuharica po poklicu in me je za kuhanje tudi navdušila in me marsikaj naučila. Njene jedi so bolj domače, zanimivo je, da ko je ona v kuhinji, je vse videti tako lahko, ko pa isto stvar poskusim narediti sama, ni vedno tako." Naja: "Najraje kuham z mojo nono, mamo in Saro. Moja nona je izvrstna kuharica. Obožujem njeno lazanjo in domače njoke z golažem. Ker sem po naravi zelo živahna, imam rada pisane začimbe. Najraje od vsega pa imam tiramisu."

Sara Horvat in Naja Hadžić FOTO: POP TV

Osnovna šola Preska, Nik Olaj (13 let) in Nika Zorič (13 let) Nik: "Kuhal bom s prijateljico Niko. Z Niko sva prijatelja že od rojstva. Pravzaprav sem jo jaz v maminem trebuhu obiskal že v porodnišnici. Zelo se razumeva, veliko se druživa, sva kot brat in sestra. Ko sva skupaj, se stalno nekaj »bockava«, prav hudo skregava se pa ne." Nika:"Najraje pečem sladice. Mafine in piškote. Tudi, ko se mi kaj ne posreči, ni problema. Imam zelo dobrega 'odjemalca', to je moj dedi. On poje vse, kar pripravim. Če je pecivo presuho, ga pa namoči. Ker živi v sosednji hiši, že skozi zračnik zavoha, kdaj pečem. In potem preventivno ne poje kosila."