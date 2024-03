Mali šef Slovenije: s prvo oddajo se je pričelo tudi glasovanje!

Boj je bil težak, a zmage sta se na koncu veselili Ema in Ula iz OŠ Polzela, ki sta se s tem neposredno uvrstili v naslednji krog tekmovanja in sta korak bližje naslovu Mali šef Slovenije ter glavni donaciji za svojo šolo, ki jo tudi letos prispeva Mercator . A tudi za poraženki igre še ni konec. Dobili bosta namreč še eno priložnost, da dokažeta svoje kuharske sposobnosti, prav tako ostajata v igri za Mercatorjevo donacijo , do katere pa vsem tekmovalcem lahko pomagate tudi vi!

izbor najboljših kuharskih parov med osnovnošolci izjemno zanimiv, glasen ter borben. Za lonce in ponve v studiu je kot prva v tej sezoni poprijela četverica energičnih deklet: Ema in Ula iz 6. razreda OŠ Polzela ter Nika in Cataleya iz 5. razreda OŠ Ivana Babiča-Jagra Marezige. Mlade kuharice so bile že uvodoma postavljene pred težek izziv: pripraviti so namreč morale vegansko sladico, ki je videti kot slana jed.

Ob nakupu izdelkov z oznako Mali šef v Mercatorju na računu namreč prejmete unikatno 16-mestno kodo za glasovanje. Z njo lahko na malisef.mercator.si od 11. 3. do 13. 5.2024 glasujete za šolo, ki bi ji radi pomagali do donacije. Vsak kupljen izdelek iz nabora Mali šef vam prinese en glas za posamezni par. O prvih treh mestih malih kuharskih mojstrov bo odločala žirija, uvrstitev preostalih petih tekmovalnih parov pa je odvisna od vaših glasov! Zato spremljajte oddajo Mali šef Slovenije, vsako nedeljo ob 18:05 na POP TV, in glasujte za svoja favorita!

Prikuhano in priglasovano finančno donacijo Mercatorja bodo osnovne šole sodelujočih učencev tudi letos namenile uresničitvi šolskih projektov, ki bodo imeli pomembno dodano vrednost za izobraževanje ter dobro počutje otrok. Nekatere šole si želijo prenove gospodinjske učilnice in novih aparatov, druge bi želele izgraditi ali osvežiti šolski vrt oziroma šolsko igrišče. Ponekod bi si želeli novega pohištva, drugod sodobnejše opreme. A glavni cilj ostaja enak: poskrbeti, da bodo otroci radi hodili v šolo ter nabirali nova znanja in veščine - ne le za nadaljnje izobraževanje, temveč za vse življenje!

Pričakovanja so tudi letos visoka

Seveda si vse sodelujoče osnovne šole želijo, da bi bilo sodelovanje v oddaji Mali šef Slovenije za njihove učence nepozabna izkušnja, na OŠ Polzela, ki jo obiskujeta nedeljski zmagovalki Ema in Ula, pa oddajo vidijo kot možnost vsesplošnega razvoja ter vstop v 'veliki svet', kjer so poleg znanja pomembni še vztrajnost, pogum in drznost. Prav tako na OŠ Ivana Babiča-Jagra Marezige, ki jo obiskujeta Nika in Cataleya svojima učenkama želijo, da bi jima pridobljena izkušnja pustila pozitiven pečat, oddajo Mali šef Slovenije pa vidijo kot sila uporabno multimedijsko gradivo za učenje o pomenu priprave hrane, izbire zdravih kuharskih postopkov, organizacije dela in kreativnega procesa.

Na OŠ Domžale, s katere prihajata kuharski navdušenki Lana in Ronja, pričakujejo, da bosta učenki pridobljene izkušnje delili z vsemi ostalimi učenci in tako povečali zanimanje in navdušenje nad pripravljanjem zdravih obrokov. Predvsem pa pričakujemo, da bo to za udeleženki lepa izkušnja, polna novega znanja in novih poznanstev, so zapisali. Tudi na OŠ Prule, ki jo v oddaji zastopata dva Marka, pričakujejo povečano motivacijo učencev za pripravo hrane, želijo pa si tudi, da bi Mark in Mark napredovala na področju, ki ju veseli, ter se imela ob tem lepo, v primeru težav pa znala stopiti skupaj in s skupnimi močni rešiti izziv.

Na OŠ Hruševec Šentjur oddajo Mali šef vidijo kot priložnost za osveščanje o pomenu kulturnega in raznolikega prehranjevanja ter širjenje navdušenja nad tem, da so obroki, ki jih pripravimo sami, okusni in zdravi. Svojima predstavnikoma Juliji in Jakobu pa želijo, da bi si znala v kuhinji ustrezno razporediti čas za pripravo obrokov in to organizacijsko sposobnost potem prenesla tudi na druga področja življenja. Podobna pričakovanja imajo tudi na OŠ Draga Bajca Vipava, s katere prihajata kuharska navdušenca Vitan in Oliver. Želijo si namreč, da bi njihova učenca v oddaji še dodatno razvila sposobnost odločanja, predvidevanja, javnega nastopanja ter občutek za sestavo jedilnika in pripravo jedi.

Glede na to, da je v šovu Mali šef Slovenije posebna pozornost posvečena trajnostnemu vidiku prehranjevanja in kuhe ter pripravi zdravih obrokov, na OŠ Jurija Dalmatina Krško, ki jo obiskujeta tekmovalca Matic in Leon Taj, pričakujejo, da bo oddaja otrokom pomagala pri razvoju primernega odnosa do hrane. Pričakujemo tudi, da bo oddaja naša učenca primerno motivirala za pridobivanje novih znanj ter da se bosta izkazala kot sposobna, motivirana in prizadevna otroka. Na OŠ Trnovo pa bi si želeli, da bi tako njihovi predstavnici Lavina in Ema, kot tudi drugi sodelujoči otroci, skozi oddajo pridobili čim več izkušenj na področju priprave zdravih in kakovostnih obrokov, večjo samozavest in boljšo samopodobo.