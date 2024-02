Mali šef Slovenije: to so tekmovalci nove sezone

Na POP TV se vrača simpatični kuharski šov Mali šef Slovenije, v katerem bodo svoje kuharske veščine pokazali najmlajši. Izmed obilice prijavljenih talentiranih mladih kuharjev smo izbrali osem parov, ki so najbolj navdušili in se bodo v družbi Saša Stareta in žirantov potegovali za laskavi naziv Mali šef Slovenije in bogato denarno nagrado, ki jo bo njihovi šoli podaril Mercator.

V zabavnem kuharskem šovu bomo spremljali osem parov otrok, starih od 8 do 15 let, iz osmih osnovnih šol iz različnih predelov Slovenije, ki bodo kazali svoje kuharske spretnosti. Za koga boste navijali? VITAN LEMUT IN OLIVER SARDOC (6. razred) OŠ drago Bajc, Vipava

Vitan Lemut in Oliver Sardoc

12-letna Vitan in Oliver prihajata iz Vipavske doline. Že pet let sta najboljša prijatelja, ki se družita vsak dan in skupaj igrata igrice, oba igrata nogomet in zelo rada kuhata. Oliver zase pravi, da je smešen in zabaven. Njegov vzornik je Benjamin Šeško, vozi motor in čara s kartami. Vitan se opisuje kot pošten, prijazen, dobrosrčen, njegov vzornik pa je Ronaldo. Oliver se želi s kuhanjem ukvarjati tudi, ko odraste, nad kuhanjem pa ga je navdušila mama. Pravita, da mora vsak kuhar za sabo tudi pospraviti, česar se nameravata držati tudi v oddaji. Želita se naučiti novih trikov, postopkov in predvsem navduševati žirijo. MATIC KNEZ IN LEON TAJ LUŠTEK (7. razred) OŠ Jurija Dalmatina, Krško

Matic Knez in Leon Taj Luštek

Matic in Leon Taj, 12-letnika iz Krškega, se v šov podajata polna zagona. Ogromno sta vadila in se tako skušala že pred avdicijo pripraviti na vse mogoče izzive. Matic in Leon Taj kuhata že od malega, doma pa že pripravljata kosila za družino. Leon Taj, ki sicer rad peče torte, njegov vzornik pa je Bine Volčič, je o prijavi na Malega šefa Slovenije sanjal že dalj časa, vendar je, kot pravi, počakal, da je dovolj izpilil svoje znanje in našel pravega sotekmovalca. Tudi Matic se želi v prihodnosti ukvarjati s kuhanjem, a ima še rezerven načrt; če mu v kuhanju ne bo uspelo, bi bil gorski kolesar, saj to tudi trenira. Tekmovalca dodajata, da bosta zelo pozorno spremljala, za kaj bo šola porabila denar, ki ga bosta prikuhala. Želita si, da bi z zmago rešila omarice v garderobi, ki nujno potrebujejo obnovo. LANA OSTERMAN LIMOVŠEK IN RONJA DRUŠKOVIČ KAVŠEK (5. razred) OŠ Domžale

Lana Osterman Limovšek in Ronja Druškovič Kavšek

Lana in Ronja prihajata iz Domžal. Povezuje ju ljubezen do kuhanja, sicer pa priznavata, da nista najboljši prijateljici. Lana je že lani poskušala srečo pri Malem šefu, a pravi, da ji ni uspelo, ker ni imela prave partnerke. Letos bosta z Ronjo poskušali priti čim dlje. Ronjo, ki ima še tri brate in dve sestri, s katerimi radi gledajo filme in se sladkajo z mafini, sta nad kuhanjem navdušili mama in sestra Hana. Obožuje hamburgerje, najbolj zahtevna jed, ki se je je lotila, pa je ramen. Njena kuharska vzornica je Ana Roš. Ronja rada poje, igra violino in plava, je zaščitnica živali in ko odraste, želi pomagati zapuščenim živalim. Lana je oboževalka oddaje Mali šef Slovenije in prav oddaja jo je navdušila, da se je lotila učenja kuhanja. Dekle, ki je sicer alergično na jagode in maline, si v oddaji želi navdušiti žirijo, predvsem Mojco. Obožuje Joker out in s želi, da bi nekoč lahko spoznala pevca Bojana. NIKA GRBEC IN CATALEYA ŠPANIČ KOŠIR (5. razred) OŠ Ivana Babiča Jagra, Marezige

Nika Grbec in Cataleya Španič Košir

Nika in Cataleya sta prijateljici, stari 9,5 in 10 let, ki prihajata z Obale. Živahni, zelo zgovorni in nasmejani deklici se kamere prav nič ne bojita. V oddaji si želita navdušiti predvsem žiranta Jorga, za katerega Cataleya pravi, da ji "deluje kul in ima dobre tatuje". Cataleya ima rada raznovrstno hrano in pravi, da hrani vedno ponudi priložnost; rada okuša različno hrano in če ji ni dobro, pač ne poje. Njena kuharska partnerka in prijateljica Nika je malenkost mlajša, skupaj pa preživita veliko časa. Obe radi pojeta in skupaj tudi plešeta. Najboljši prijateljici in sošolki bi v Malem šefu radi dokazali, da znata dobro kuhati, čeprav sta še majhni. LAVINA VASILIJEVIČ IN EMA ŠKERJANEC (5. razred) OŠ Trnovo

Lavina Vasilijevič in Ema Škerjanec

Energični deklici sta najboljši prijateljici, sošolki in zaveznici. Čeprav je bila pobudnica za prijavo Lavina, je tudi Ema hrepenela po tem – sanjalo se ji je namreč že, da je nastopila v Masterchefu. Emina najljubša sestavina je peteršilj, ne mara pa koriandra. Lavina je bolj domača v sladicah in jih tudi rada pripravlja. Obe sicer pravita, da sta glede hrane kar izbirčni. Lavina trenira balet, tenis in kotalkanje, Ema pa igra golf in si želi nekoč postati zobozdravnica. Veselita se že, da bosta lahko v oddaji pokazali, kaj znata v kuhinji. EMA POVŠE IN ULA JELEN (6. razred) OŠ Polzela

Ema Povše in Ula Jelen

Ema in Ula sta zgovorni in simpatični deklici, ki sta se avdicije udeležili že v peti sezoni, letos pa znova preizkusili srečo. 11-letnici, ki obiskujeta 6. razred, sta najboljši prijateljici, ki skupaj plešeta jazz balet, skupni pa so jima tudi visoki cilji na področju kulinarike. Ema sanja o lastni restavraciji z Michelinovo zvezdico v Parizu, kjer bi bila ona chef. Tudi Ula je ambiciozna in skupaj se želita se naučit novih stvari, samo da bi bili čim boljši. Ema je alergična na mlečne izdelke in na oreščke, zato tudi vedno kuha brez mlečnih izdelkov. MARK BOŽIČEK IN MARK VIDRIH KOLAR (7. razred) OŠ Prule

Mark Božič in Mark Vidrih Kolar

Mark in Mark sta prijatelja, ki se nekoč nista najlepše gledala. Mark Božiček se je pred dvema letoma preselil v Ljubljano iz Primorske in oba sta se borila za istega prijatelja. Pozneje so se spoprijateljili vsi trije, Mark in Mark pa sta se skupaj prijavila na Malega šefa. Mark Vidrih zase pravi, da veliko pričakuje od sebe, pogosto ne verjame vase in je zelo samokritičen. Poleg tega, da rad kuha, tudi čara, sablja, igra v dramskem krožku in radijskih igrah. Mark Božiček igra šah, plava, kolesari. Mark V. kuha vsak dan za vso družino, kuha pa tudi za psa in mu peče pasje piškote. Nekoč je sanjal, da bi imel pasjo pekarno, zdaj pa si želi restavracije za suši. Njegov idol je Jurij Zrnec iz serije Ja, chef! Mark B. prav tako vsak dan kuha in si želi, da bi imel svojo restavracijo, a bolj za hobi, sicer pa si želi postati kirurg. Kot pravi, je svoj kuharski talent podedoval po prababici, ki je bila zelo dobra kuharica. Ker je mama Ukrajinka, ima rad tudi ruske in ukrajinske jedi. Najraje peče meso. JULIJA RECKO IN JAKOB KODRIČ (6. razred) OŠ Hruševec, Šentjur

Julija Recko in Jakob Kodrič