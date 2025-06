Mali šef Slovenije: znane so tudi uvrstitve od 3. do 6. mesta

V nedeljo smo dobili zmagovalca sedme sezone kuharskega šova Mali šef Slovenije, sedaj pa so znane tudi uvrstitve tekmovalk in tekmovalcev, ki se niso uvrstili v veliki finale.

Za nami je sedma sezona izjemno uspešne kuharske oddaje za otroke Mali šef Slovenije, ki je letos doživela posebno nadgradnjo: mala mal'ca! Otroci so v profesionalni kuhinji še vedno zastopali svoje osnovne šole, a tokrat niso tekmovali v parih, temveč sami. Nad njihovim kuhanjem sta tokrat bedela priznana kuharska mojstra Mojca Trnovec in Jorg Zupan, namesto v studiu pa je kuhanje potekalo kar v njunih restavracijah. Otroci so morali ob prijavi poslati svoja predloga za uravnotežen zajtrk in kosilo, chef, pri katerem je posamezni otrok kuhal, pa je nato določil, kateri obrok bo pripravljal.

Žiranta Jorg Zupan in Mojca Trnovec FOTO: POP TV icon-expand

Ko so mali kuharji opravili s svojim delom, sta žiranta ocenila njihove jedi, nato pa poskušala z enakimi ali podobnimi sestavinami nadgraditi njihove mojstrovine, kar ni bila vedno prav lahka naloga. Mali kuharski navdušenci in navdušenke so namreč še enkrat več dokazali, da obvladajo pripravo uravnoteženih in pestrih obrokov.

Ne gre le za kuhanje, temveč za usvajanje veščin, pomembnih za vse življenje

Pri tem je največjo vlogo seveda igrala ljubezen do kuhanja, prav tako pa tudi finančna donacija. Mercator je namreč tudi to sezono prispevali finančno donacijo v skupni vrednosti 30.000 evrov za uresničitev šolskih projektov. Mali šef namreč ni le zgodba o kuhanju. Je zgodba o osebnostni rasti, ki v sebi nosi eno najpomembnejših človeških spoznanj: da se v svetu, ki postaja vse bolj egocentričen, zmoreš in znaš potruditi za druge. Za skupno dobro. V preteklih sezonah je Mercator pomagal že 48 osnovnim šolam in z vašo pomočjo pri glasovanju podarili skupaj 180 tisoč evrov denarnih sredstev – za usvajanje veščin, ki niso pomembne zgolj za ocenjevanje, temveč za vse življenje. Šola je namreč kraj, kjer otroci preživijo veliko izjemno pomembnega časa, ki ga je treba kar se da dobro izkoristiti ter jih opolnomočiti za samostojno odraslo življenje.

Glavna zvezda finalnega kuhanja so bile piščančje prsi

To sezono sta se v veliki finale vsak s po desetimi zvezdicami uvrstila Vid Vovk iz OŠ Brezovica pri Ljubljani ter Vasja Hojs Rakić iz OŠ Bojana Ilicha Maribor. Pri zadnjem izzivu sta kuhala istočasno, žiranta pa sta morala prepričati z domiselno pripravo piščančjih prsi. Ob tem sta morala uporabiti še vsaj eno vrsto sezonske zelenjave in zelišča, paziti pa sta morala še na uravnovešenost obroka, torej optimalno ravnovesje med beljakovinami, ogljikovimi hidrati, vlakninami in zdravimi maščobami.

Veselje ob zmagi FOTO: POP TV icon-expand

Za kuhanje je bilo tokrat na voljo 60 minut, fanta pa sta hitro dobila ideji za finalni obrok in se nemudoma lotila kuhanja. Žiranta sta ob tem presenečeno ugotavljala, da je med finalistoma čutiti pravo mero zdrave, prijateljske tekmovalnosti, pa čeprav sta se tokrat srečala prvič. Jasno je bilo, da spoštujeta kuhinjo in poznata kar nekaj tehnik priprave hrane, prav tako jima ni tuja zelenjava.

O zmagovalcu so odločale malenkosti

Na koncu je bil Vid, ki je pripravil popečene piščančje prsi, polento s šparglji ter bogato masleno omako beurre blanc, boljši in je zasluženo postal Mali šef Slovenije 2025! Osvojil je vseh 10 zvezdic in si tako priboril zlat kuharski lonec, svoji šoli pa 10.000 evrov donacije, ki jo je tudi letos podaril Mercator za uresničitev šolskih projektov. Porabili jo bodo za osvežitev gospodinjske učilnice.

Vid med pripravo zmagovalne jedi FOTO: POP TV icon-expand

Vasja, ki je pripravil pečena piščančja prsa, pire krompir, pečen brokoli in izjemno omako iz medu in gorčičnih semen, se je moral zadovoljiti z drugim mestom. Seveda je bil nekoliko razočaran, a hkrati tudi izjemno ponosen, da je svoji šoli priboril 6.000 evrov Mercatorjeve donacije, ki jo bodo namenili za posodobitev gospodinjske učilnice in postavitev igral ali športnih rekvizitov.

Kako so se uvrstili preostali mali šefi letošnje sezone?