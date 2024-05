Mali šef Slovenije: Znani so rezultati glasovanja

Julija in Jakob sta simpatičen kuharski dvojec, ki je v Malem šefu Slovenije zastopal OŠ Hruševec Šentjur . Ona je bolj zgovorna, on pa nekoliko bolj resen del para. Jakob kuhanje jemlje zelo resno, saj si želi postati kuhar, nekoč pa prejeti Michelinovo zvezdico. Julijo vleče v povsem drugačne vode, želi si, da bi nekoč postala patologinja. K sodelovanju v Malem šefu Slovenije sta se želela prijaviti že lansko leto, a sta zamudila rok za prijavo. Tako sta se zadnje leto skupaj učila in pilila kuharske veščine, dokaz za to pa je njun uspeh v oddaji.

Toda dober konec je v njunem primeru sledil malce slabšemu začetku. Pomerila sta se namreč prav s kasnejšima superfinalistoma Leonom Tajem in Maticem iz OŠ Jurija Dalmatina Krško, za jed z rdečimi sestavinami pa sta prejela samo eno točko manj od njunih nasprotnikov. V njuni šakšuki s kozicami, brokolijem in šparglji so žiranti namreč pogrešali nekaj več rdeče barve, s katero bi jed spletla okoli rdeče niti kuhanja.

Mlada kuharja sta se po prvotnem razočaranju pobrala in zbrala vso potrebno motivacijo za drugi krog, v katerem sta se znova potegovala za nastop v polfinalu. Vsak si zasluži drugo priložnost in onadva sta jo odlično izkoristila. Z jedjo brez glutena in laktoze sta si prikuhala zadnje mesto v polfinalu. Njune sipine samose oziroma indijski polnjeni žepki so bili po ocenah žirantov ena najboljših jedi sezone in so jo seveda ocenili z vsemi zvezdicami.

Za mesto v mini finalu sta se v pripravi zabavnih, a zdravih prigrizkov pomerila z najmlajšima tekmovalkama sezone, Niko in Cataleyo iz OŠ Ivana Babiča Jagra Marezige. S svojimi izvrstnimi prigrizki brez napak sta znova osvojila vseh 15 zvezdic in se morala hitro pripraviti na še eno kuhanje. Pomerila sta se z Emo in Lavino iz OŠ Trnovo ter Leonom Tajem in Maticem. Trije pari so morali za uvrstitev v superfinale iz ostankov v 30-ih minutah pripraviti najboljšo možno jed. Žirante sta najbolj navdušila prav Julija in Jakob ter Leon Taj in Matic, ki so postali superfinalisti sezone.

Superfinalno kuhanje je za oba para pomenilo pripravo trihodnega menija, torej predjedi, glavne jedi in sladice. Mladi kuharji so imeli za vse skupaj na voljo 90 minut časa, v pripravo pa so morali vključiti vso v tekmovanju osvojeno znanje. Zahtevna naloga, kajne? A ne za Julijo in Jakoba, ki sta pripravila tri popolne hode, povsem očarala žirante in postala zmagovalca šeste sezone šova Mali šef Slovenije. Domov sta odnesla pokal, njuna šola pa je prejela najvišjo Mercatorjevo donacijo, kar 10.000 evrov!