07. 08. 2026 11.08
Na težko dostopnem terenu nad Srednjim Vrhom na območju občine Kranjska Gora je izbruhnil požar. ...
07. 08. 2026 12.13
V bližini ljubljanske obvoznice na območju Viča je v četrtek popoldne zagorelo več manjših požarov. ...
V Osijeku je v petek zjutraj prišlo do neljubega incidenta. V bližini Gradskega stadiona sta dva ...
07. 08. 2026 11.25
Iz novomeške policije so sporočili, da so zasegli večjo količino prepovedane droge. Izjavo ...
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