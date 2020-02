Alen in Sebastjan sta se odločila, da bosta skupaj kuhala, ker sta zelo dobra prijatelja tudi izven šolski hodnikov. Ne združuje ju le kuhanje, ampak tudi igranje igric in šola. Skoraj nikoli se ne spreta, razen na hitro, ko pride do manjših nesporazumov, pravi Alen.

Alen Enci in Sebastjan Kmetič FOTO: POP TV ALEN ENCI Najraje pripravlja sladice, kjer lahko uporablja želatino, za katero pravi, da je zelo vsestranska. V kuhinji se najraje druži z mami, ker ga pri kuhariji spodbuja in mu svetuje, kako kakšno jed izboljšati. Zanjo tudi najraje kuha: "Ker ni izbirčna." Njegov kuharski vzor je Ramsey, najraje pa se sladka s tiramisujem. Za kuhanje pravi, da ni njegov hobi, temveč da je bolj način življenja. SEBASTJAN KMETIČ 13-letnik najraje pripravlja ribe, ko pa mora izbirati najljubšo jed, izbere školjke, ki jih pripravi njegova mami. Najraje sicer kuha za očeta in dedka. Pravi, da ne mara musake, kumaric in kivija, njegova najljubša sladica pa je jabolčni biskvit. Najljubši družinski recept pa je recept za brodet.