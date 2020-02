Ana Natalie Dornik in Martina Marković

ANA NATALIE DORNIK

Ana Natalie najraje pripravlja musako, in sicer s svojim očetom. "Že od malih nog kuham z njim, on je tudi moj vzornik," je o svojem očetu povedala Ana Natalie in dodala, da sama najraje pripravi cesarski praženec za svojo mami. Njene najljubše sestavine? "Zelenjava, sadje in ljubezen," je povedala Ana Natalie. Njena najljubša pregreha pa je makova pita z jabolki. Ne mara pa hamburgerjev in druge hitre prehrane, saj je nezdrava.

MARTINA MARKOVIĆ

13-letnica, ki ljubi tortilje, to jed tudi najraje pripravlja. V kuhinji se najraje druži z mamo, hkrati pa pravi, da nima nobenega kuharskega vzornika. Njena najljubša sladica so muffini, ki jih pripravi sama in njeni piškoti s koščki čokolade. Med kuhanjem najbolj ne mara rezanja čebule, saj jo vedno zelo pečejo oči. Rada se pregreši z McDonaldsom, ki pa ji ga mama dovoli le vsake toliko časa.