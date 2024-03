Ema Povše in Ula Jelen

Ema sanja o lastni restavraciji z Michelinovo zvezdico v Parizu, kjer bi bila ona chef. Tudi Ula je ambiciozna in skupaj se želita se naučit novih stvari, samo da bi bili čim boljši. Ema je alergična na mlečne izdelke in na oreščke, zato tudi vedno kuha brez mlečnih izdelkov.

Ema in Ula sta zgovorni in simpatični deklici, ki sta se avdicije udeležili že v peti sezoni, letos pa znova preizkusili srečo. 11-letnici, ki obiskujeta 6. razred, sta najboljši prijateljici, ki skupaj plešeta jazz balet, skupni pa so jima tudi visoki cilji na področju kulinarike.

Osnovna šola Polzela

OŠ Polzela se nahaja v središču Polzele, na Šolski ulici 3, obiskuje jo 580 učencev. K matični šoli spadata še Podružnična šola Andraž in enota Vrtec Polzela. Zgodovina šolstva na Polzeli sega že v davno leto 1786 (torej že 238 let), najstarejši del šolske stavbe nosi letnico 1906. Kot pove že znak šole, se OŠ Polzela trudi biti sončna, sproščena, s posluhom za različnost, pisano paleto talentov, znanj, ki učence na pisanih krilih nosijo v prihodnost. Pohvalijo se lahko tudi kot šola, kjer razvijajo vse vrste pismenosti, in kot šola, ki zelo rada in veliko pleše. Nagrade in priznanja dosegajo v vseh kategorijah, od športnih do kemijskih, najbolj so ponosni na zlato Cankarjevo priznanje, snemajo pa tudi filme! Na natečaju Evropa v šoli so v lanskem šolskem letu osvojili laskavo 1. mesto na državni ravni – kategorija video natečaj. Njihova učenka je bila v okviru projekta Otroški parlament predstavnica regije v državnem parlamentu.

Prepoznani so kot odlični poznavalci slovenskega jezika in lepe pisane besede, učenci se namreč uveljavljajo kot aktivni dopisniki v šolskem spletnem glasilu Glas mladih in šolskem albumu, pridno objavljajo svoje prispevke v lokalnem časopisju ter spletnem časopisu za mlade Časoris.