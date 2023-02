Lili in Eva imata veliko skupnih interesov, od plesa in petja do zanimanja za modo. A tisto, kar ju najbolj združuje, je ljubezen do kulinarike. Eva najraje pripravlja makarone in ribe, medtem ko je Lili pristašinja azijske kulinarike – najraje naredi pad thai in spomladanske zavitke. Pri kuhanju se zgledujeta po sodnikih šova MasterChef, Binetu Volčiču in Luki Jezeršku, medtem ko na televiziji najraje spremljata Ljuba Bohinca v seriji Ja, Chef.

Ime in priimek: Lili Švajger in Eva Kuhar Letnica rojstva in razred: 2012, 5.a Osnovna šola Frana Albrehta icon-expand Eva Kuhar in Lili Švajger FOTO: POP TV S kom boš kuhal/a in zakaj ravno z njim/njo? V kakšnem odnosu sta? Kaj vaju druži? Se kdaj spreta in zakaj? Eva: Kuhala bom s sošolko Lili, ker sem si z njo blizu. Vem, da ji lahko zaupam in me bo poslušala ter razumela, hkrati pa se bova lahko skupaj zabavali. Sva v spoštljivem odnosu. Včasih se skregava, ker se druga z drugo ne strinjava, a naju to kmalu mine. Lili: Kuhala bom s sošolko Evo, saj sva zelo dobri prijateljici. Imava veliko skupnih zanimanj: ples, petje, moderna oblačila in dobro hrano. Včasih se na hitro spreva, ker ima vsaka svoj prav. Kaj najraje skuhaš ali spečeš? Eva: Makarone s paradižnikovo omako. Lili: Azijsko in morsko hrano ali eksperimentiranje s sladicami. Tvoja najljubša jed in kdo jo pripravi? Eva: Makaroni ali riba, ki jo pripravita mami ali oči. Lili: Pad thai, kislo pekočo juho in spomladanske zavitke. Všeč mi je, če mami pripravi morsko rižoto. S kom najraje kuhaš? Eva: Sama, ker sem jaz v kuhinji glavni chef. Lili: Z Evo, ker je najboljše kuhati s prijatelji. Za koga najraje kuhaš? Eva: Za družino, ker me zanima njihovo mnenje. Lili: Za babice in dedke, ker me vedno hvalijo, medtem ko me starši kritizirajo. Tvoj kuharski vzornik? Eva: Luka Jezeršek. Lili: Bine Volčič, ker zelo dobro kuha in pri tem uporablja veliko domišljije. Kaj največkrat kuhaš? Eva: Makarone. Lili: Rižoto, testenine, azijsko hrano in sladice. Najljubše sestavine? Eva: Čebula in tuna. Lili: Sol, beljak, sladkor, smetana, brokoli, gobe. Najljubša sladica? Eva: Marlenka in souffle. Lili: Torta Marlenka in cake pops grižljajčki na palčkah. Kaj najraje ješ? Eva: Ribo s pomfrijem ter BBQ in česnovo omako. Lili: Kitajsko hrano. Česa ne maraš jesti? Eva: Krvavic in klobas. Lili: Sira z luknjami in koriandra. Česa pri kuhanju ne maraš? Eva: Nereda in hecanja. Lili: Rezanja čebule, ker se vedno zjočem, in pospravljanja umazane posode. Najljubša knjiga? Eva: Pasji mož. Lili: Harry Potter in druge knjige za najstnike. Naj šport? Eva: Sabljanje. Lili: Atletika: tek, skok v višino itd. Imaš kak hobi? Eva: Sabljanje. Lili: Ples, druženje s prijatelji, brcanje žoge. Najljubši glasbeni izvajalec? Eva: Nina Pušlar in Marjetka Vovk. Lili: Michael Jackson, Ariana Grande, skupina Wham! Naj serija? Eva: Ja, Chef! Lili: Ja, Chef!