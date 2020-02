Izidor in Domen sta prijatelja še iz vrtca in kot pravi Izidor, se redko prepirata. Združuje ju ljubezen do kuhinje, namiznega tenisa in smučanje. Komaj že čakata, da se bosta preizkusila v kuhanju pred kamerami in da bosta lahko pokazala, kaj vse znata.

Izidor Vidmar in Domen Kovač FOTO: POP TV IZIDOR VIDMAR 12-letnik najraje pripravlja lososa s krompirjem, kar je tudi njegova najljubša jed. Pravi, da najraje kuha z Domnom in da so njegove najljubše sestavine poper in čili, ker ima rad pekočo hrano. Najraje je sladico, med njimi najboljša pa je sladoled. Razvada, na katero ni najbolj ponosen? Da nutelo jé z žlico in jo redko namaže na kruh. Rad ima tudi hitro hrano, a mu mama le-to dovoli le občasno. DOMEN KOVAČ Tudi Domen najraje pripravlja lososa s krompirjem, poje pa najraje makarone s sirom, ki jih pripravi sam. Med sestavinami, ki se jim z lahkoto izogne oziroma jih ne mara je večina zelenjave, najbolj pa ne mara brokolija. Sicer najraje kuha sam, če pa že izbira partnerja v kuhinji, je to zagotovo Izidor. Njegova kuharska vzornica je ena in edina Ana Roš. Najljubša razvada? "Smetano si v usta stiskam kar sam iz tube," je povedal Domen.