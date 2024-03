Julija Recko in Jakob Kodrič

Simpatična Julija in Jakob sta se na nastop v oddaji veliko pripravljala. Pravita, da sta se želela prijaviti že lansko leto, a sta zamudila rok za prijavo. Zadnje leto sta tako namenila skupnemu učenju in piljenju kuharskih veščin ter se tako letos prijavila še bolje pripravljena.

Osnovna šola Hruševec Šentjur

OŠ Hruševec Šentjur je bila ustanovljena leta 1995. Ima 19 oddelkov v matični šoli in dva kombinirana oddelka na podružnični šoli Kalobje. Obe šoli skupaj obiskuje 420 učenk in učencev. Že več let sodelujejo v razvojno-raziskovalnih projektih na temo inovativnih učnih okolij, trenutno so najbolj aktivni v projektu, znotraj katerega bodo preizkušali sodobne oblike poučevanja s pomočjo umetne inteligence, z roboti, virtualno in razširjeno resničnostjo. Imajo tudi naziv Digital Schools Award Slovenija. So kulturna šola, že več kot deset let pa vsako leto dobijo tudi priznanje za najbolj športno šolo. Med ostale projekte lahko dopišejo Razvijanje pozitivnega samovrednotenja ranljivih otrok, Trajnostna mobilnost, Korak k sončku. Šola letno izvaja štiri šole v naravi.

Njihov trud je usmerjen v to, da je prehrana znotraj obrokov uravnotežena, zdrava in varna, s čimer spodbujajo oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad pri odraščajočih otrocih. Že od leta 2015 v jedilnike vključujejo ekološko pridelana živila, živila višje kakovosti in živila lokalnih pridelovalcev oz. proizvajalcev.

Učencem želimo, da ujamejo svojo srečo. Če ujamejo zmago v oddaji, pa bodo denar namenili za opremo v gospodinjski učilnici.