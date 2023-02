Ime in priimek: Kristjan Jaklič in Tjaž Tehovnik

S kom boš kuhal/a in zakaj ravno z njim/njo? V kakšnem odnosu sta? Kaj vaju druži? Se kdaj spreta in zakaj?

Kristjan: Kuhal bom s Tjažem Tehovnikom . Z njim bom kuhal, ker sva prijatelja, skupaj kuhava, se druživa, se dobro znajde v kuhinji, je zabaven in ga zanima kuhanje tako kot mene. Zdaj sva prijatelja in se dobro razumeva. Druži naju kuhanje in malo tudi avtomobili. Do zdaj se še nisva sprla.

Tjaž: Kuhal bom s Kristjanom. Sva dobra prijatelja.

Kaj najraje skuhaš ali spečeš?

Kristjan: Najraje pripravljam sladice, še posebej čokoladne kukije, ki jih vedno prehitro zmanjka.

Tjaž: Tiramisu

Tvoja najljubša jed in kdo jo pripravi?

Kristjan: Moja najljubša jed je dunajski zrezek s pečenim krompirjem in to po navadi pripravi oči. Moja najljubša jed so tudi rakci in kadar jih imamo, jih pripravi mami.

Tjaž: Rad imam vse morske jedi, večinokrat jih narediva skupaj z mami.

S kom najraje kuhaš?

Kristjan: Najraje kuham s Tjažem, ker se vmes tudi veliko zabavava.

Tjaž: Z mami in s Kristjanom.

Za koga najraje kuhaš?

Kristjan: Najraje kuham za moje starše, ker vedno povejo po resnici in ne skrivajo, da ni dobro, če slučajno ni.

Tjaž: Za starše in prijatelje.

Tvoj kuharski vzornik?

Kristjan: Karim, ker pripravlja dobre sladice.

Tjaž: Gordon Ramsay, NickDiGiovanni, Albert Cancook

Kaj največkrat kuhaš?

Kristjan: Rižoto, pečem piškote.

Tjaž: Tiramisu, rižote in testenine na različne načine

Najljubše sestavine?

Kristjan: Čokolada za kuhanje za sladice, krompir in rakci za glavne jedi.

Tjaž: Sir.

Najljubša sladica?

Kristjan: Čokoladni sufle.

Tjaž: Tiramisu na moj način.

Česa ne maraš jesti?

Kristjan: Vampov, bučk. V mamini juhi pa pojem tudi bučke.

Tjaž: Gob!

Česa pri kuhanju ne maraš?

Kristjan: Da me nekdo moti in se vtika v moje delo, če ne kuha z mano. Moti me tudi čakanje, ko se hrana ohlaja, peče, ker bi jo rad čim prej poskusil.

Tjaž: Pospravljanja in pomivanja, mami mi pa ves čas sitnari, da moram sproti za sabo pospravljat in pomivat.

Najljubša razvada?

Kristjan: Da gremo enkrat tedensko z družino na krof in gosti sok.

Tjaž: Čokolada.

Kaj najraje ješ, a ti mama dovoli samo tu in tam?

Kristjan: Dunajski piščančji zrezek. Mami mi ga dovoli jesti le dvakrat mesečno. Zelo rad jem tudi rakce, a tudi teh nimamo pogosto.

Tjaž: Sladice, v normalnih količinah. Doma imamo sladki predal, kjer je vedno kaj dobrega (čokolade in čokoladni piškoti), ampak slaba stran tega predala je ta, da moram vedno vprašat mami, če lahko kaj vzamem .

Najboljši/najbolj priljubljen družinski recept?

Kristjan: Široki rezanci s smetanovo omako in rakci.

Tjaž: Recept za tiramisu z vanilijevim kapučinom, ki je njami in bi ga lahko ves čas jedel.

Najljubša knjiga?

Kristjan: Lov na pošasti.

Tjaž: Beli očnjak.

Naj šport?

Kristjan: Ju-jitsu

Tjaž: Košarka, odbojka, kolesarjenje, smučanje.

Imaš kak hobi?

Kristjan: Treniram ju-jitsu, kuham, igram nogomet s prijatelji ...

Tjaž: Ja, obožujem hitre avte, zato ves čas brskam po internetu in gledam slike avtov, zato so mi tudi všeč filmi, v katerih se pojavljajo dirke z avtomobili. Avte tudi zelo rad rišem. (Toyota Supra A90, Porsche 992/911 Turbo S, Porsche 911 gt3, Mc Laren 720s spider, Mc Laren 765s, Toyota Supra Mk4, Chevrolet Corvette C8 ...)

Domača žival?

Kristjan: Imam mačko Miko.

Tjaž: Imam zajčka Čopkota in mucka Pikija.

Najljubši glasbeni izvajalec?

Kristjan: Nimam ga.

Tjaž: Metallica, My chemmical romance, Black Sabath.

Naj film?

Kristjan: Hitri in drzni.

Tjaž: Hitri in drzni, še posebej sedmi del.

Naj serija?

Kristjan: Ja, Chef.

Tjaž: Stranger Things

Najljubši glasbenik?

Kristjan: Nipke.

Tjaž: Imagine dragons

Trenutno naj pesem?

Kristjan: Danza kuduro in This is a moment

Tjaž: Believer, Middle of a night, Nothing else matters

Najboljše počitnice?

Kristjan: Moje najljubše počitnice so poletne, ker so najdaljše in ker gremo na morje.

Tjaž: Ko smo šli z družino na Sardinijo.