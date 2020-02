Lana Messner in Neža Kovačevič

LANA MESSNER

12-letna Lana komaj čaka, da bo v šovu lahko kuhala z Nežo, za katero pravi, da je zanimiva, smešna in polna idej. Njena najljubša hrana so testenine z različnimi omakami. "Najboljše pripravim sama," pove samozavestno in prav zato velikokrat skuha kosilo za celo družino. Pri kuhanju jo najbolj moti star in počasen štedilnik, sicer pa je njen najljubši recept družinski recept za študelj. Nezdrava razvada? "Rada imam čips, ampak mi ga mama dovoli samo tu in tam," je iskrena Lana.

NEŽA KOVAČEVIČ

10-letnica pove, da ju z Lano druži ljubezen do kuhanja in enak smisel za humor. Združuje pa ju tudi balet. Neža najraje pripravlja ’naked cake’ (golo torto, op. a.) ali goveje zrezke v čebulni omaki in gobovo rižoto. V kuhinji se najraje druži z mamo ali sestro Ano. Tudi ona, tako kot Lana, najraje pripravlja za družino, saj so, kot pravi sama, najbolj iskreni, ko pride do pohval ali kritik:"Nekateri drugi ljudje bi zaradi vljudnosti marsikaj verjetno zamolčali."