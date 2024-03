Lana Osterman Limovšek in Ronja Druškovič Kavšek

Lana in Ronja prihajata iz Domžal. Povezuje ju ljubezen do kuhanja, sicer pa priznavata, da nista najboljši prijateljici. Lana je že lani poskušala srečo pri Malem šefu, a pravi, da ji ni uspelo, ker ni imela prave partnerke. Letos bosta z Ronjo poskušali priti čim dlje.

Ronjo, ki ima še 3 brate in 2 sestri, s katerimi radi gledajo filme in se sladkajo z mafini, sta nad kuhanjem navdušili mama in sestra Hana. Obožuje hamburgerje, najbolj zahtevna jed, ki se je je lotila, pa je ramen. Njena kuharska vzornica je Ana Roš. Ronja rada tudi poje, igra violino in plava, je zaščitnica živali in ko odraste, želi pomagati zapuščenim živalim.

Lana je oboževalka oddaje Mali šef Slovenije in prav oddaja jo je navdušila, da se je lotila učenja kuhanja. Dekle, ki je sicer alergično na jagode in maline, si v oddaji želi navdušiti žirijo, predvsem Mojco. Obožuje Joker out in s želii, da bi nekoč lahko spoznala pevca Bojana.

Osnovna šola Domžale

Osnovna šola Domžale ima bogato zgodovino, ki sega v leto 1958, leta 2017 pa je postala popolna devetletka. Letos je vpisanih 932 učencev. Cilj šole je zagotavljanje kakovostnega izobraževanja otrokom v lokalni skupnosti. Vključeni so v številne mednarodne projekte, nosijo pa tudi naziv Ekošole, ob čemer se zavezujejo k delovanju za ohranjanje narave in hotenju za spreminjanje v skladu s sonaravnim razvojem kraja, občine in države. Pozneje so se priključili še sorodnemu projektu Planetu Zemlja prijazna šola.