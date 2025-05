Lara Jevnikar

9 let

OŠ Stična, Podružnična šola Višnja Gora

Kaj najraje skuhaš ali spečeš?

Najraje kuham rižote.

Tvoja najljubša jed in kdo jo pripravi?

Moja najljubša jed je piščanec po mongolsko. Največkrat mi jo pripravi mami, znam pa jo skuhati tudi sama.

S kom najraje kuhaš?

Najraje kuham s svojo babico. Od vseh ima največ potrpljenja in z mano deli veliko svojega znanja.

Za koga najraje kuhaš?

Najraje kuham za svojo družino, še posebej za svoji dve mlajši sestrici. Najraje jima pripravim jabolčno omleto ali navadne palačinke.

Tvoj kuharski vzornik?

Moj kuharski vzornik je babica. Najraje z njo delam potico, pomarančni biskvit in sadni kruh.

Kaj največkrat kuhaš?

Največkrat kuham rižoto. Moja najboljša je rižota z jurčki.

Najljubše sestavine?

Od vseh sestavin imam najraje rakce (gambere) in parmezan.

Najljubša sladica?

Moja najljubša sladica je babičin pomarančni biskvit.

Kaj najraje ješ?

Najraje jem piščanca po mongolsko.

Česa ne maraš jesti?

Ne maram fižola in orehov.

Česa pri kuhanju ne maraš?

Ne maram rezanja čebule, ker se takrat zjokam in pospravljanja po kuhanju.

Najljubša razvada?

Moja najljubša razvada je igranje remija z babico zvečer pred spanjem.

Kaj najraje ješ, a ti mama dovoli samo tu in tam?

Zelo rada imam čokoladno torto. Najraje tisto, ki jo mami naredi sama.

Najboljši/najbolj priljubljen družinski recept?

Najbolj priljubljen družinski recept je za višnjev kolač. To je recept, ki smo ga največkrat podelili s prijatelji in je na mizi za vsako našo posebno priložnost. Najboljši je še topel, s kepico vanilijevega sladoleda.

Najljubša knjiga?

Moja najljubša knjiga je Harry Potter: Kamen modrosti. Harry Potter me je navdušil že v 3. razredu, zato sem takrat prebrala prvi del. Sedaj zaključujem še 2. del – Dvorana skrivnosti, na polici pa me že čaka 3. del otroške izdaje knjige – Jetnik iz Azkabana.

Naj šport?

Naj šport mi je gimnastika, ker jo tudi treniram.

Imaš kak hobi?

V prostem času zelo rada jaham, rolam in kuham. Jahanje obožujem zaradi konj, ki so moja najljubša žival. Rolanje mi predstavlja druženje s sestrico Emo in sosedo Mašo, saj sončne dneve najraje preživljamo na rolarjih. Kuhanje pa mi predstavlja izziv, saj se rada učim nove recepte.